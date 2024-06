Le gendarme de Saint-Tropez - Jean Girault - critique

2 personnes

Résumé : Récompensé pour sa remise en ordre dans sa commune des Hauts-Alpes, Ludovic Cruchot, simple maréchal des logis de la gendarmerie, est muté dans le Var, à Saint-Tropez, promu maréchal des logis-chef. A peine arrivé, il prend la tête des opérations (carnet de verbalisation en main) et organise les multiples chasses aux nudistes ordonnées par son supérieur, l’adjudant Gerber. Sa fille Nicole, habituée à la vie simple de l’arrière-pays, est happée par la jeunesse insouciante et fortunée de Saint-Tropez.Afin de susciter l’intérêt d’un groupe de jeune de la station balnéaire, Nicole tisse une histoire d’un père milliardaire - Archibald Ferguson - propriétaire d’un yacht amarré au port. Pris dans le mailles du monde imaginé de sa tendre fille, et malgré lui, Cruchot se retrouve obligé de jouer le jeu. Dépassé par les événements qui s’enchaînent, entre la recherche d’un Rembrandt volé, une bonne sœur en 2CV et son alter ego Archibald Ferguson, Cruchot fera tout pour faire imposer l’autorité et fierté de la gendarmerie devant sa compagnie et son adjudant.

Critique : La carrière de Louis de Funès démarre véritablement en 1964, année où il devient une star du cinéma avec deux immenses succès populaires : Le gendarme de Saint-Tropez et Le corniaud. Lorsque les personnages imaginés par Richard Balducci s’apprêtent à prendre vie, les producteurs manifestent quelques réticences à engager celui qui n’est surtout qu’un second rôle du cinéma français, même si Pouic-Pouic et Faites sauter la banque lui ont apporté une petite notoriété. C’est grâce au refus de Darry Cowl que de Funès obtient le rôle. Pour lui donner la réplique, le comédien Michel Galabru est choisi, en remplacement de Pierre Mondy, qui s’est désisté au dernier moment. D’autres valeurs sûres de la comédie hexagonale comme Jean Lefebvre ou Christian Marin complètent le casting. Avec plus de 7,8 millions de spectateurs à sa sortie, le film propulse son acteur principal comme la star comique des années à venir.

Le premier opus de cette série indigente est le meilleur : le comique bon enfant privilégié par Girault réussit encore à faire sourire, grâce à un enchaînement de quiproquos qui permettent à Cruchot d’imposer son personnage tonitruant, contraint à la fois de traquer des nudistes, résoudre un problème de tableau volé, ou gérer les difficultés engendrées par sa fille insouciante, qui représente la génération yéyé et l’idée d’une jeunesse aisée des années 60 (dans sa bande de copains, on repère la présence du futur animateur Patrice Laffont).

Le scénario ne casse pas des briques, on ne peut même pas dire que cette collection de gags d’une qualité inégale forme un long métrage cohérent. Mais l’énergie joyeuse des comédiens, le cadre de Saint-Tropez, filmé de façon quasi mythologique, avec son port ensoleillé, ses belles bagnoles, ses promeneurs nonchalants et ses yachts amarrés, ainsi que la confrontation d’une France traditionnelle et d’une génération émergente (quelques années avant mai 68), engendrent une certaine sympathie. La fatale erreur - artistique - de Jean Girault fut de capitaliser sur le triomphe de ce divertissement, en proposant des suites d’une nullité abyssale.

