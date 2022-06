Le goût du saké - Yasujirō Ozu - critique

Résumé : Shuhei Hirayama (Chishū Ryu), un veuf expert-comptable, vit avec Michiko (Shima Iwashita), sa fille adulte, et Kazuo, son fils plus jeune (Shinichirō Mikami). Son fils aîné Koichi (Keiji Sada), marié à Akiko (Mariko Okada), a quitté la maison, mais vit toujours dans la même ville.

Critique : Sur une trame voisine de plusieurs de ses précédentes œuvres, et plus particulièrement celle de Printemps tardif (1949), le cinéaste déjà malade réalisait son dernier film.

Plus épuré et plus mélancolique, le récit suit le parcours de Shuhei, père de famille qui est face à un dilemme inextricable : pour le bien de sa fille, il serait temps qu’elle se marie ; mais pour lui, ce serait perdre la femme qui s’occupe de sa maison et veille sur son fils cadet.

Cette préoccupation est souvent le sujet qui revient quand ils retrouvent ses amis avec qui il passe des soirées très arrosées où l’on passe du saké au whisky jusqu’à l’ivresse. Ces derniers, taquins et parfois un peu méchants, le moquent allègrement et lui proposent des prétendants plus ou moins recevables....

On sait instinctivement que Michoko va partir un jour ou l’autre. Cette évidence peut-être lointaine, peut-être imminente, pèse terriblement sur les épaules de Shuhei, qui sait qu’une fois sa fille partie, il deviendra un vieil homme solitaire.

Mais le film n’est pas totalement sombre. Les affres du père de famille sont contrebalancées par les scènes de comédie que constituent les rencontres au fort goût de saké des vieux amis qui refont le monde, se plaignent du monde moderne, se chamaillent et se jouent les uns de autres en inventant avec malice des événements dont alternativement, l’un d’eux fait les frais.

Parallèlement, d’autres éléments participent à étoffer cette tranche de vie : la passion du fils aîné pour le golf au-dessus de ses moyens, ou encore les cuites mémorables tragicomiques d’un vieux professeur devenu tenancier d’un boui-boui peu reluisant.

Cette ultime œuvre, particulièrement marquée par le temps qui passe, est symbolisée une nouvelle fois par des plans fixes de lieux vides : immeubles, rues, intérieurs d’appartement...

Une comédie humaine sensible, qui devient de fait le testament d’Ozu. Sa filmographie presque toujours centrée sur la famille, restera l’une des plus marquantes, non seulement du cinéma japonais, mais aussi du cinéma mondial.

La dernière scène, sans la dévoiler, est extrêmement poignante, qui plus est, quand on sait que c’est le dernier plan du dernier film de cet immense auteur.