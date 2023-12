Le grimoire d’Elfie T.4 : Le trésor de la tricomancienne – Christophe Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin - la chronique BD

Résumé : Ce quatrième volume nous entraîne en Ariège, où Elfie et ses deux sœurs retrouvent leur grand-père, qui vit seul depuis la mort de sa femme. Elfie a l’impression que le vieil homme se referme sur lui-même et perd un peu pied. La jeune fille découvre que sa grand-mère aurait laissé un trésor, peut-être le moyen d’offrir des soins à domicile à son grand-père, qui ne supportera jamais de devoir quitter sa vieille ferme et ses animaux...

Critique : Comme à chaque tome, c’est une nouvelle région de France qu’arpente le biblio-bus des trois sœurs. L’Ariège dévoile ses montagnes et ses forêts sauvages. Le récit des retrouvailles avec le grand-père nous offre une intrigue resserrée sur la famille. Elfie n’en apprendra pas beaucoup sur la mort de sa mère mais elle tente d’aider du mieux qu’elle peut son grand-père. Les autres personnages ne sont pas oubliés. Magda, la grande sœur a une belle scène avec son grand-père, très émouvante sur le lien qu’elle veut retrouver avec le vieil homme et qui en même temps, pointe les enjeux de l’histoire, les contradictions et les secrets de ce formidable grand-père qui sait se redresser pour prendre les bonnes décisions face aux crises. Arleston et Alwett nous offre une famille que l’on aimerait avoir pour voisins. La sœur aînée est un peu à l’écart dans ce récit.

Mais les secrets de famille et surtout la magie restent bien présents. Elfie aura bien besoin de son grimoire pour atteindre son but. Ce qui est intéressant, c’est que la magie lui apporte de l’aide mais sa volonté et son intelligence restent les guides qui lui permettent de mener à terme son enquête. Cette BD nous offre aussi l’occasion de découvrir un nouvel aspect pratique de la magie. Nous ne vous en dirons pas plus, lisez la BD pour le découvrir.

À côté de cela, les auteurs prennent le temps de parler de soucis de sociétés, la repopulation des forêts par les animaux, les mouvements de protestation, la diminution des commerces dans les petits villages. Tout est là.

Christophe Arleston, Audrey Alwett et Mini Ludvin / Drakoo

Mini Ludvin, assure un dessin énergique. Elfie parle beaucoup mais elle est toujours en mouvement. Ses attitudes dynamiques et sa mèche rebelle font tout le sel de certaines cases. Les animaux sont également bien présents, et pas des moindres : ours, chèvres, gros chiens de berger et d’autres encore, plus dangereux. Les cases savent alterner de beaux décors naturels avec des cases sans cadre, sans fond à part le blanc de la page, ce qui permet d’aérer beaucoup la narration.

Les couleurs assurées par Sandra Blanchet et Cytros Treb restent douces, variées entre vert forestier, et jaune d’intérieur, sans oublier le bus rouge des trois sœurs et bien sûr, le bleu de la magie qui semble briller sur les pages.

Une mention spéciale pour l’ours, avec ses mimiques si humaines, magnifique compagnon de route d’Elfie dans cette aventure, que l’on ne se résout pas à quitter à la fin de l’histoire.

Le grimoire d’Elfie T4 Le trésor de la tricomancienne est une belle BD. Cette série a l’art et la manière de vous offrir une magnifique ambiance de Noël en toute saison. L’esprit est là : entraide, soutien, bonheur et magie face aux drames de la vie et des problèmes de société.