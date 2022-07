Le Jardin des fées T.1 : Bergère des fées – Audrey Alwett, Nora Moretti - la chronique BD

Résumé : Ce premier volume du {Jardin des fées} nous amène au dix-neuvième siècle. La jeune Lucie est envoyé par sa mère dans le château de son oncle Edgar. Sa tante Rose la prévient que Edgar n’est pas très accommodant. Et son cousin se révèle un jeune garçon imbu de sa personne, fort désagréable et souffrant d’une toux chronique. Lucie trouve une échappatoire avec la vue de ce magnifique jardin dans la propriété de son oncle, mais elle est étonnée par le fait que personne d’autre qu’elle ne le voit...

Critique : Lucie est très rapidement attachante et tout comme elle, on se demande ce qui se passe dans cette maison où tout va de mal en pis. Mais nous avons une longueur d’avance sur Lucie, car nous découvrons assez rapidement l’existence de fées dans ce jardin caché. Des fées organisées un peu comme une ruche d’abeille et utilisant un langage très particulier de mots mélangés dont on comprend néanmoins tout le sens. Quand Lucie trouve une de ces fées dans son sac à dessin, elle décide de la protéger. Quant à la jeune fée, elle se demande si cette très-grande pourrait l’aider à résoudre un des problèmes de la ruche...

Mais il ne s’agit pas d’une histoire d’amitié entre deux exclues. Le mystère du château, le magnifique jardin qui dépérit poussant les fées à trouver rapidement une solution, le mal-être de Lucie qui ne parvient pas à trouver sa place dans sa famille et cette mission secrète que lui a confiée sa mère constituent autant d’intrigues qui font la richesse de cette BD. Lucie va aller de surprise en surprise et nous, simples lecteurs, nous réjouissons d’en apprendre de plus en plus sur ces fées. Audrey Alwett sait nous tenir en haleine. Si ce premier tome livre son secret à la fin, il n’en reste pas moins que l’on se demande bien comment Lucie et sa nouvelle amie, Marigold la fée, vont sortir de ce pétrin !

Audrey Alwett, Nora Moretti / Drakoo

Le graphisme de Nora Moretti est aussi envoutant que l’intrigue. Des décors réalistes, comme cet immense jardin où l’on aimerait bien se promener, des personnages dynamiques, en premier lieu Lucie qui n’attend pas que tout lui tombe dans la main et tente, malgré sa maladresse, de trouver des réponses. On regrette presque que le dessin ne soit pas plus gothique, dans cet étrange château dix-neuvième où règne un drame caché. Pour éviter l’ambiance trop sombre, les couleurs de Cytros Treb apportent vitalité et clarté. Même au cœur de la nuit, les sources de lumière évitent toutes zones sombres et gardent une ambiance douce. Presque trop douce.

Notons le beau travail du journal de bord du père de Rose, et donc le grand-père de Lucie, dont certaines pages sont reproduites dans la BD et qui nous entraîne sur les pas de cet homme, qui était chargé d’une lourde mission, bien sûr liée à l’histoire de Lucie...

Le Jardin des fées T.1 : Bergère des fées est un très beau début pour une histoire en deux tomes. Il nous faudra patienter pour connaître le dénouement des aventures de Lucie et Marigold, mais notre curiosité a été tellement titillée par ce premier opus que nous serons au rendez-vous.