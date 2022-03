Le grimoire d’Elfie T2, Le dit des cigales – Arleston, Alwett et Mini Ludvin - la chronique BD

Résumé : "Le grimoire d’Elfie T2, Le dit des cigales" nous amène aux côtés d’Elfie et de ses deux soeurs, qui traversent la France dans un vieux bus à impériale reconvertie en librairie mobile. Elles descendent en Provence à la rencontre d’un écrivain, Alistair Kinloch, qui a bien connu leur mère décédée dans un incendie.

Critique : Elfie, Louette et Magda arrivent donc en Provence, dans un petit village tranquille... en apparence. Entre la « châtelaine » qui détient la majorité des terrains et veut imposer sa loi, le conteur local qui tient absolument à se faire connaître, a tendance à s’incruster, ou encore le fan qui surgit de partout pour rendre service, cette municipalité s’avère bien riche en surprises. Sans compter qu’Alistair, l’écrivain que viennent voir les filles, est sous le coup de mystérieuses menaces : tirs de fusils dans son portail, dessin de pentacle dans sa demeure, et, crime ultime pour Elfie, il y a vol de la machine à écrire d’Alistair, qui lui avait été offerte par la mère des trois sœurs...

Notre magicienne en herbe ne laissera pas ce crime impuni et va tout tenter pour remettre la main sur cette machine, trouver le coupable de ses méfaits.

Mais comment commencer l’enquête dans ce village où elle ne connaît personne ? Sans compter les souvenirs familiaux, car Alistair a bien connu la mère d’Elfie. Que s’est-il passé entre eux ?

Elfie parviendra-t-elle à s’extirper de tout cela ? On le lui souhaite bien, et la fin du tome apporte la réponse à cette question.

Les événements s’enchaînent, on peut s’étonner parfois de la simplicité de certains rebondissements, mais l’humour permet de tout faire passer avec le sourire.

Mini Ludvin apporte une touche joyeuse avec ses dessins ronds, ses personnages dynamiques et expressifs, ses décors chaleureux. La BD fait des incursions dans le livre d’Elfie, seul héritage de sa mère, aux vertus magiques, où elle écrit ses histoires. Mélangeant son écriture d’écolière avec des photos, des dessins, des souvenirs de l’aventure qu’elle vit, ces passages occupent des planches complètes et nous immergent dans le grimoire d’Elfie, nous récapitulant quelques infos avant de nous relancer dans l’action.

Les compositions savent mettre en avant les personnages. Les décors s’effacent derrière eux, comme l’arrivée de César Mérindol, le conteur, qui s’incruste dans l’organisation de la séance de dédicace d’Alistair. La foule se rassemble, devient une rangée de silhouettes ocre, avec quelques arbres en fond, et l’action de la scène tourne autour des filles et de César qui fait son show.

Les couleurs estivales, que déposent de planche en planche Hélène Lenoble apportent des ambiances chaleureuses. Rouge orangée, jaune solaire se succèdent et même le bleu de la nuit n’est pas si froid que ça.

Le grimoire d’Elfie T2, Le dit des cigales est une deuxième aventure qui prolonge avec réussite les voyages d’Elfie. La jeune fille nous emporte tous par son sourire, son envie de bien faire et sa magie.