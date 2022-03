La Baroque Epopée Du Monde Qui Ne Voulait Plus Tourner T1 – Arleston et Dana Dimat - la chronique BD

Résumé : "La Baroque Epopée Du Monde Qui Ne Voulait Plus Tourner T1" nous entraîne sur les traces d’un duo de choc, le futur empereur Altek et son astrante Milti Tidzi Ziil parti à la recherche d’une réponse à la dramatique question : pourquoi le monde d’Omnamül ne tourne-t-il plus ?

Critique : Dans cet empire dirigé par le régent désigné à la mort de ce dernier, le jeune Altek, fils de l’empereur décédé, attend sa majorité pour recevoir le trône. Mais Lompyste, le régent, a bien l’intention de garder le pouvoir et de faire mourir Altek avant qu’il ne soit nommé empereur. Il ignore que, de son côté, Altek ne veut régner que pour fonder une république. Mais tous ses projets vont être mis à mal à cause d’une catastrophe incroyable : la planète sur laquelle vit tout ce petit monde ne tourne plus, ou, en tout cas, de moins en moins vite. Les jours et les nuits se rallongent, et tous craignent le moment où la planète s’immobilisera. Un côté sera désertique à cause de la chaleur, l’autre polaire, et seule la frange intermédiaire entre les deux zones restera habitable.

Voilà pourquoi le futur empereur et son astrante, astronome spécialisée, décide d’aller chercher une solution. Et voilà pourquoi le régent assigne ses deux fils à cette mission, afin qu’Altek n’en revienne jamais.

Ce récit enlevé et drôle est mené tambour battant par Arleston. On s’attache aux personnages, on rit souvent, on prend plaisir aux rebondissements inattendus de l’intrigue, et on peut voyager enjoué dans ce monde baroque qui ne veut plus tourner.

L’univers est dessiné avec brio par Dana Dimat. Ses personnages énergiques, ses looks excessifs, parfois extravagants, trouvent néanmoins une cohérence dans l’empire d’Omnamül. Les compositions enlevées des planches varient autant que l’action le permet, et l’on suit le récit sans jamais être perdu, en étant même entraîné à la suite de cette galerie de personnages, qui ont tous leur moment de gloire, pour le meilleur ou pour le pire, au cours des pages.

Les couleurs de Florence Torta vont dans le sens du baroque. Eclatantes et variées, elles attirent l’œil et on prend plaisir à s’arrêter sur un costume bouffant, une robe diablement compliquée. Un point en plus pour cette BD, s’il en fallait, avec les titres de chapitre et les transitions qui ajoutent à l’humour global, tout en gardant une part de mystère, comme ces deux oiseaux que l’on suit régulièrement et qui en savent plus qu’ils ne le disent sur les mystères de cette civilisation. Car oui, ces deux petits volatiles parlent...

La Baroque Epopée Du Monde Qui Ne Voulait Plus Tourner T1 fera plaisir à tous les amateurs d’heroic fantasy débridée, à l’humour toujours présent, et aux aventures dynamiques. Une histoire qui tiendra en deux tomes.