Le Grimoire d’Elfie. T1. L’île Presque – Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin - la chronique BD

Résumé : Elfie a deux sœurs, Magda et Louette. Elles ont perdu leurs parents et sont maintenant élevées par leur tante. Louette, majeure, est partie vivre sa vie et Elfie a du mal à se retrouver dans ce carcan familial un peu étouffant. Magda, elle, semble creuser la distance et vivre renfermée dans son monde. L’arrivée d’un bus anglais dans leur vie va tout changer !

Elfie est une jeune fille un peu perdue, malheureuse et qui pourtant va trouver la force de rebondir grâce à un grimoire ancien, unique héritage de sa mère. Magda semble distante, toujours au téléphone ou avec des écouteurs sur la tête, mais loin d’être l’image de la grande sœur qui se moque de tout et vit dans son monde, on va vite découvrir qu’elle aussi porte un lourd fardeau. Les deux sœurs ne se comprennent et pourtant, dans ce trajet en bus, elles vont apprendre à se découvrir. Louette, l’aînée, veille sur elles deux et va tenter de leur offrir un peu de bonheur. Mais gérer ses petites sœurs, un bus rouge et le métier de libraire ambulant ne va pas être de tout repos.

Son grimoire va permettre à Elfie de faire des choses incroyables, et il pose des éléments d’intrigue sur la mère des trois enfants, qui nous amènent a lorgner rapidement vers le deuxième tome. Mais ce premier voyage présente la petite triade dans l’action lors d’une première enquête sur une île bretonne.

Cette île, peuplée d’habitants qu’une dispute séculaire oppose, possède son histoire propre et va poser un sérieux problème à Elfie. Mais ce récit va aussi être l’occasion de jeter un pont entre Magda et elle et de resserrer leur lien.

Autant vous dire que tous ces personnages attachants en diable nous entraînent dans une intrigue de prime abord légère, mais qui révèle au long de son déroulement des événements émouvants, qui nous gardent dans la lecture. Ce ne sont pas les rebondissements qui nous font tourner les pages, mais bien l’envie de savoir comment Elfie va gérer tous les soucis qui lui tombent dessus, et comment ces trois filles vont s’en sortir.

Arleston, Audrey Alwett, Mini Ludvin / Drakoo

Le dessin de Mini Ludvin contribue à la magie du récit. Tout en rondeur, son trait doux apporte une sérénité que l’énergie et le rythme graphique qu’elle insuffle viennent contrebalancer dans un dosage réussi. Le dessin semi-réaliste offre des personnages aux grands yeux expressifs, et les décors joliment tracés nous immergent dans le monde d’Elfie.

Les couleurs d’Hélène Lenoble savent apporter l’ambiance d’une nuit légère et bleutée, d’un bord de mer réchauffé par le soleil, d’un bus-appartement-librairie chaleureux où l’on aimerait bien poser ses baskets.

Le Grimoire d’Elfie T1 l’île Presque est une belle découverte. Une histoire qui met en scène des personnages attachants que l’on a même envie de retrouver dans de nouvelles aventures, qui enchanteront petits et grands.