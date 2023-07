Le gynéco de la mutuelle - Luigi Zampa - critique

Résumé : Le docteur Guido Tersilli est un jeune diplômé en médecine qui cherche à ouvrir un cabinet médical à Rome. Il veut gagner de l’argent et découvre qu’avec les soins gratuits il peut en gagner beaucoup.

Critique : Guido Tersilli est un jeune médecin qui vient d’obtenir son diplôme. Réalisant que la profession libérale n’accorde pas le succès économique auquel il aspire, il décide de s’enrichir en s’accaparant des patients parmi les affiliées à la mutuelle santé de l’État italien. Il compte de cette manière administrer des soins de moindre qualité, en spéculant sur les caisses de l’État et surtout sur la santé des citoyens.

© Tamasa

Lorsque le docteur Bui, qui est le médecin de plus de deux-mille-trois-cents patients, tombe malade, Tersilli réussit, en courtisant sa femme, à hériter de son précieux carnet d’adresse. Une fois Bui décédé, Guido abandonne sa veuve et épouse la fille d’un riche bâtisseur. Pendant ce temps, les patients se multiplient, tandis que le temps que Tersilli consacre à chaque visite clinique diminue. Mais à force, en raison du stress qu’induit ce rythme de vie, le médecin finit par faire un malaise. Tersilli est alors pris en charge dans le même hôpital où, au début de sa carrière, il avait travaillé comme assistant bénévole. Ici, il retrouve face à lui ses anciens collègues, qui commencent bientôt à comploter afin de l’assassiner et se partager à leur tour ses patients. Terrifié à l’idée de perdre son précieux carnet de contacts Guido s’échappe et retourne dans son hôpital. Désormais, pour ne pas tomber malade, il soignera ses patients par téléphone.

© Tamasa

Tiré du roman éponyme de Giuseppe D’Agata, le film met en scène une histoire étroitement liée à l’actualité de l’époque, comme souvent dans les comédies italiennes, et reste l’un des plus grands succès d’Alberto Sordi. La vedette transalpine, qui a collaboré à l’écriture du scénario, avec Zampa et Sergio Amidei, joue effectivement un personnage sournois, gluant et profiteur, mettant en évidence l’ambition aveugle de la haute bourgeoisie ;

Il s’agit d’une comédie à l’italienne classique, qui représente une critique juste du système sanitaire du pays, à l’époque fondée sur le système - totalement financé par l’État - des mutuelles, souvent gérées entre recommandations et corruption. C’est le film qui a obtenu le deuxième plus gros chiffre d’affaires de la saison cinématographique 1968-69. Pour l’interprétation du protagoniste, Alberto Sordi a gagné le David di Donatello et le Globo d’oro du meilleur acteur.