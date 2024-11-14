Le Halo des Ombres Cycle 2 : Du fond des Âges - Viviane & Céline de Clairval - critique

Critique : Lùthen, désormais mûri par les épreuves, se retrouve plongé dans une odyssée où chaque pas le rapproche du cœur noir de son monde : le Permagélide, sanctuaire oublié des dieux et théâtre d’une lutte millénaire entre les forces de l’ombre et celles de la lumière. Les autrices déploient ici un souffle épique saisissant : batailles, captivité, fuites, trahisons, rien n’épargne les protagonistes. Pourtant, derrière l’ampleur du récit, subsiste toujours ce regard intérieur, cette humanité fragile qui faisait déjà la singularité du premier tome.

Si L’Académie de Santhoryne posait les bases d’un apprentissage, Du fond des Âges en explore la conséquence : l’éveil. Lùthen, marqué dans sa chair et dans son âme, affronte ici moins les monstres extérieurs que les ténèbres qu’il porte en lui. Le nécrojade, fragment maudit d’une magie ancienne, devient le symbole de cette part d’ombre qui le hante et le transforme. Cette tension intérieure confère au roman une profondeur psychologique rare : l’héroïsme y est toujours menacé par la corruption, et la puissance magique s’y paie au prix fort. Le style des sœurs de Clairval s’affirme avec puissance : phrases rythmées, descriptions évocatrices, dialogues nerveux. On sent la maîtrise d’un univers cohérent où la géographie, les mythes et les peuples répondent à une logique d’ensemble. L’influence visuelle, presque filmique, transparaît à chaque scène : le froid polaire du Permagélide, les prisons du Baolgar, les chevauchées sous le soleil cru… tout y vibre d’une intensité visuelle et sensorielle rare. Mais derrière le spectaculaire, le texte conserve un lyrisme feutré : la poésie de la perte, la mélancolie du souvenir, la peur de grandir trop vite.

En élargissant la perspective au-delà des murs de Santhoryne, ce second cycle ouvre la saga à une dimension mythologique et tragique. La notion d’Âges n’est pas qu’un décor : elle interroge la répétition du mal, la fragilité des équilibres, et la manière dont chaque génération porte les fautes de la précédente. Le Halo des Ombres devient ainsi une véritable épopée des origines, où chaque lumière attire son lot d’obscurité.

Viviane et Céline de Clairval livrent ici un roman dense, ambitieux, à la fois intime et monumental. Du fond des Âges n’est pas seulement une suite : c’est une montée en puissance narrative et émotionnelle, un passage vers une maturité littéraire qui consacre définitivement Le Halo des Ombres comme l’une des sagas de fantasy francophone les plus prometteuses de sa génération.