Le héros de Berlin - Wolfgang Becker - critique

Résumé : Micha Hartung, propriétaire d’un vidéoclub berlinois au bord de la faillite, voit sa vie basculer : à l’occasion du trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin un journaliste le présente comme le cerveau d’une évasion massive historique de la RDA. Devenu un héros malgré lui, il se retrouve pris dans un engrenage de semi-vérités et de mensonges éhontés.

Critique : En 2003, Good Bye, Lenin ! du réalisateur allemand Wolfgang Becker connaît un véritable succès dans son pays et au-delà. L’originalité du sujet (la réunification des deux Allemagne), son ton satirique mâtiné de tendresse séduisent instantanément le public. Renouant avec cette aisance à aborder des sujets graves en toute simplicité, Le héros de Berlin, œuvre hélas posthume, s’intéresse à un citoyen ordinaire devenu héros malgré lui.

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Micha Hartung (Charly Hübner) tente de sauver de la faillite son vidéoclub, l’un des derniers de Berlin, là où l’on peut encore trouver des films avec Louis de Funès et de Sophie Marceau. Deux acteurs qu’il apprécie particulièrement et qui constituent une manière originale d’installer d’emblée le sentiment de nostalgie irriguant le récit. Dans une précédente vie, à l’époque de la séparation des deux Allemagne, Micha était cheminot en RDA. En juillet 1983, à la suite d’une erreur d’aiguillage, il envoie vers l’Ouest un train de banlieue et avec lui, cent vingt-sept passagers. Une histoire presque banale que les médias ont pourtant bien l’intention de pimenter. Ne saisissant pas tout de suite les intentions du journaliste venu l’interroger à l’occasion du trentième anniversaire de la chute du mur de Berlin, notre honnête citoyen continue de plaider la version de la mauvaise manipulation, jusqu’à ce qu’il imagine les avantages d’une notoriété aussi soudaine que factice. Elle lui permet même un rapprochement avec Paula qui le regarde comme son sauveur. L’emballement médiatique est à son comble. Pourtant, bien vite, des failles apparaissent, et avec elles la question se pose de savoir jusqu’à quand cette version tronquée pourra faire illusion.

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Se gardant de toute idée de moralisation, ce film mordant, inspiré de l’œuvre de Maxim Leo, n’a pas pour ambition de coller à l’Histoire, mais plutôt de proposer à chacun de se forger une opinion sur certains sujets complexes, entre autres la vérité historique. À travers l’analyse psychologique de son personnage principal à la bonhomie rassurante, auquel se joignent quelques protagonistes hauts en couleur décrits avec un humour réjouissant, se dessinent le cynisme politique, le détournement intellectuel et la pseudo-impartialité des chroniques historiques et de la presse, soumises aux intérêts personnels et à la manipulation sociale. Fidèle au thème de l’Ostalgie, nostalgie de la RDA, qui servait déjà de toile de fond à son précédent film, le cinéaste nous régale de quelques échanges bien sentis pour rappeler, sans s’offusquer, la persistance du mépris affiché à l’encontre des citoyens de seconde zone que continuent d’être les Allemands de l’Est.

Si cette approche enlevée de la difficulté encore réelle du rapprochement de deux États censés ne faire qu’un, associée au regard satirique porté sur une économie néolibérale prompte à tordre le cou à une authenticité malvenue, constituent un plat de résistance tout à fait goûteux, l’histoire d’amour entre Micha et Paula se fait anecdotique, juste assez présente pour apporter sa part de romanesque à cette fable politico-sociale.

Porté par des acteurs aussi attachants qu’efficaces, Le héros de Berlin déroutera sans doute les férus d’Histoire pure et dure mais ravira tous ceux qui aiment s’interroger, sans être bousculés, sur les enjeux de nos sociétés.