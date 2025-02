Le juge Thorne fait sa loi - Jacques Tourneur - critique

Résumé : Rick Thorne (Joel McCrea) est un juge itinérant qui parcourt l’Ouest américain. Il arrive dans une petite ville où il assiste à un enterrement.

Critique : S’entretenant avec le procureur Streeter (John Carradine), il apprend deux choses : le mort a été assassiné, et son auteur n’est autre que Tom Bannerman (Kevin McCarthy), qui prétexte la légitime défense, et est surtout le fils unique du plus gros propriétaire terrien local (John McIntire) qui règne sans partage sur la ville. Le placide shérif Bell (Emile Meyer) ne lui dit pas autre chose. Thorne, pas impressionné pour autant, se rend chez Bannerman, de chez qui il sera éconduit vertement, non sans avoir croisé Amy Lee (Miroslava), la belle cousine de Tom.

Le Franco-américain Jacques Tourneur (fils de Maurice, lui aussi réalisateur) s’est illustré à Hollywood par des séries B, dynamiques et originales dans presque tous les styles : ici le western, mais aussi le fantastique, notamment La féline"(Cat People, 1942), le policier, le film de guerre ou même le cape et d’épée :" La flèche et le flambeau (The Flame and the Arrow, 1950) avec Burt Lancaster.

Ce western, classique et sans prétention, a plusieurs mérites. Basé sur une histoire à rebondissements, il se déroule à toute allure et bénéficie d’une belle distribution : Joel McCrea, le héros placide et détaché ; les vétérans du genre John McIntire et John Carradine (père de David et Keith) ; et la Tchèque Miroslava dont la carrière fût tragiquement interrompue à vingt-neuf ans, par excès de barbituriques, l’année même du tournage de ce film.