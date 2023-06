L’enquête est close - Jacques Tourneur - critique

Noir et blanc

Résumé : À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Clay Douglas (Ray Milland), un Américain, gagne assez d’argent sur une affaire pour s’offrir un voyage jusqu’en Grande-Bretagne. Il compte y découvrir les circonstances mystérieuses de la mort de son frère, membre d’un commando spécial.

Critique : L’éclectique Jacques Tourneur, surtout connu pour ses œuvres fantastiques telle La féline (Cat People 1942), est aussi l’auteur de policiers, passant du très bon comme La griffe du passé (Out of the Past 1947) avec Robert Mitchum, à celui-ci, relevant plutôt de la série B, sans pour autant être dénué de qualités.

L’enquête de Douglas, qui, passant de témoin en témoin, le conduit de Londres à l’Écosse, rappelle les œuvres proposées par Alfred Hitchcock dans les années 1930 ou encore Fritz Lang à la décennie suivante.

Le héros, persuadé que son frère a été tué par un comparse et non par l’ennemi, va tenter de retrouver les membres toujours vivants du commando, chacun lui délivrant un petit élément qui va le conduire au suivant. C’est le principal intérêt de ce petit suspense, de nous faire ainsi traverser le Royaume-Uni de l’époque.

La romance rajoutée à l’histoire qui n’est pas particulièrement riche en rebondissements, semble quelque peu plaquée pour ne participer qu’à l’obligatoire happy end.

Ray Milland, flegmatique et mondain, participe au charme de ce petit film sans prétention qui nous gratifie aussi de très beaux plans de la campagne écossaise.

Éternel touche-à-tout, le cinéaste proposera ensuite un film de cape et d’épée dont le personnage principal est une femme. Ce sera La flibustière des Antilles (Anne of the Indies), avec Jean Peters.