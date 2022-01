Le lac de nulle part - Pete Fromm - critique du livre

Le 11 janvier 2022

Date de sortie : 6 janvier 2022

Page-turner qui n’en est pas moins intelligemment écrit et dépaysant, Le lac de nulle part est un huis clos à ciel ouvert, une glaçante aventure sur les lacs canadiens bientôt gelés.

Résumé : Cela fait bientôt deux ans que Trig et Al, frère et sœur jumeaux, n’ont plus de contact avec leur père. Et voilà qu’il réapparaît dans leur vie et réclame "une dernière aventure" : un mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. À la fois excités à l’idée de retrouver la complicité de leur enfance et intrigués par ces retrouvailles soudaines, les jumeaux acceptent le défi de partir au milieu de nulle part. Mais dès leur arrivée, quelque chose ne tourne pas rond, les tensions s’installent. Contrairement à ses habitudes, leur père paraît mal préparé à l’expédition, qui s’annonce pourtant périlleuse par ce mois de novembre froid et venteux. Tous les trois devront naviguer avec la plus grande prudence entre leurs souvenirs et la réalité qui semble de plus en plus leur échapper.

Critique : Pete Fromm est devenu maître dans l’art de créer des huis clos en pleine nature, étouffant les sons en faisant tomber la neige, ouate mouvante et pernicieuse qui emprisonnait déjà son double fictionnel dans Indian Creek. Une nouvelle fois ici, il enferme ses héros au grand air, crée des barreaux de troncs, un toit parsemé d’étoiles, les pagaies pour seul espoir de liberté, comme elles l’étaient dans son Désir le plus ardent. Pete Fromm imagine une virée en canoë qui promet d’être mouvementée dès les premières pages. Il est en effet bien tard dans la saison pour s’offrir un mois à pagayer, la tête vide des préoccupations de notre société de consommation. Quant aux retrouvailles familiales, elles sont froides, teintées de bonne humeur forcée. Pourtant, les jumeaux, Al et Trig, n’ont pas hésité avant d’accepter l’invitation de leur père et de partir pour la région des Grands Lacs. Dès le récit de leur rencontre à l’aéroport, des éléments attirent l’attention du lecteur, lui font deviner que l’aventure fantasmée va se transformer en cauchemar, la nature, paradis rêvé, en enfer, non pas de feu comme dans La rivière de Peter Heller, mais de glace.

Écrit pendant le confinement, Le lac de nulle part offre une bouffée d’oxygène tout en étant une geôle à ciel ouvert, piégeant les protagonistes autant que le lecteur qui ne peut plus lever les yeux de ces pages. Bien vite, son esprit est empli des inquiétudes de Trig, le narrateur, sa peau hérissée par le vent, perlé de gouttes de brume, son cœur martelant dans sa poitrine, empoisonné par l’angoisse, celle de voir tomber les flocons, se figer l’eau, se dénuder encore davantage les arbres. La fin octobre, au Canada, n’est pas synonyme de soleil et de chaleur, ce que tous savent avant même de partir – et leur mère les aurait tués si elle avait su leur projet, ce que quelques chapitres prennent soin de révéler, rompant brièvement ce parcours qui aurait pu être monotone mais ne l’est pas. La tension n’en est que plus prégnante, n’en finissant plus d’alourdir l’air glacial qui brûle les poumons. Outre la course contre la montre perdue d’avance dans laquelle s’engage ce trio, Pete Fromm cristallise aussi les dissensions et les secrets cachés d’une famille dysfonctionnelle. Entre nature-writing, page turner et roman familial, Le lac de nulle part ne souffre qu’à peine de ces quelques phrases confuses qui brouillent le voyage imaginaire, la surface du lac, bientôt à nouveau aussi claire qu’avant qu’une pagaie n’ait troublé l’eau.

