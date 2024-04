Le mal n’existe pas - Ryūsuke Hamaguchi - critique

Résumé : Takumi et sa fille Hana vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d’un « camping glamour » dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, va mettre en danger l’équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois...

Critique : Révélé en France en 2015 avec le film fleuve Senses, Ryūsuke Hamaguchi est un nouveau maître du cinéma japonais. Ancien élève de Kiyoshi Kurosawa, il a bâti une œuvre singulière, au carrefour du réalisme et de l’onirisme, de son film de fin d’études Passion à Contes du hasard et autres fantaisies, en passant par Asako I&II et Drive My Car. L’envoûtement suscité par Le mal n’existe pas confirme la force de son cinéma. Le film est né d’un projet de collaboration avec la compositrice Eiko Ishibashi. Hamagushi a ajouté des images muettes pour son spectacle live Gift, ce qui a suscité chez lui la volonté de les reprendre pour signer une fiction, avec musique de Ishibashi pour la bande originale. La lecture du synopsis pourrait laisser penser à un énième pamplet écolo, avec ici les autochnones d’un petit village au sein d’une nature préservée qui doivent affronter les agissements d’une société de spectacle souhaitant implanter un camping de luxe pour citadins en mal de dépaysement.

Homme à tout faire de la communauté, Takumi participe avec ses voisins à une réunion organisée par des représentants de cette entreprise. Certes, le sujet est sociétal et le scénario se réfère à bien des enjeux environnementaux actuels, notamment dans la difficulté à concilier le sens des affaires avec une croissance soutenable. Si le PDG de la société, que l’on voit uniquement dans une scène de visioconférence avec ses collaborateurs, a tout de l’opportuniste cynique et hypocrite, par opposition aux valeurs des villageois, Hamaguchi évite tout manichéisme et ne se sert de ces archétypes que pour y introduire son univers et ses préoccupations. L’histoire prend d’ailleurs une tournure singulière lorsqu’elle se recentre sur les tourments et frustrations de deux employés mandatés par la société, qui voient leurs certitudes s’ébranler à l’occasion d’une mission professionnelle...

Rejoignant les grands films sur la communion entre l’homme et la nature, protectrice tout autant qu’hostile, le long métrage ne souffre pas de la comparaison avec d’autres œuvres ayant abordé cette thématique, comme La forêt interdite et The Lost City of Z. On songe aussi à certains longs métrages de compatriotes de Hamaguchi, tel Hanezu, l’esprit des montagnes de Naomi Kawase. Il faut dire que le cinéaste, bien assisté par son directeur photo Yoshio Kitagawa, a été fortement inspiré dans le cadre de son double dispositif. Il précise ainsi dans le dossier de presse : « C’était une expérience de grande liberté dans la réalisation qui m’a complètement vivifié. En visionnant les images, j’ai eu l’impression d’avoir saisi une interaction singulière entre les humains et la nature, et d’avoir assez de matière pour un film de cinéma, indépendant du concert, qui serait lui aussi accompagné par la si belle musique d’Eiko Ishibashi. J’espère que les spectateurs ressentiront la force vitale qui émane de cette nature et de cette musique. » On recommande donc ce petit bijou panthéiste, qui évite l’emphase et la démagogie, et captive jusqu’à sa dernière scène, surprenante. Le mal n’existe pas a obtenu plusieurs récompenses dont Le Lion d’argent et le Prix FIPRESCI au Festival de Venise 2023.