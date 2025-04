Le mélange des genres - Michel Leclerc - critique

Résumé : Simone, une policière aux idées conservatrices, est infiltrée dans un collectif féministe : elle suspecte ses membres de complicité de meurtre. Au contact de ces femmes, Simone s’ouvre progressivement à leurs idées. Mais lorsqu’elle est soupçonnée par le groupe d’être une taupe, elle se sert du premier venu pour se couvrir : Paul, un homme doux, inoffensif et respectueux des femmes, qui vit dans l’ombre de sa moitié, faisant de lui, malgré elle, un coupable innocent. Simone, catastrophée de ce qu’elle a fait, tente de réparer sa faute... Comment Paul va-t-il réagir ?

Critique : Michel Leclerc n’aime rien tant que remuer, entre tendresse et insolence, les intempérances de notre époque. Il y a quelques années, il interrogeait le vivre-ensemble et la mixité sociale avec Le nom des gens puis La lutte des classes. À coup sûr, le sort du mâle hétéro blanc aujourd’hui cannibalisé par le mouvement #MeToo ne pouvait qu’éveiller son sens aiguisé de l’observation. Un thème sensible qu’il aborde avec une franchise brutale qui, sans aucun doute, froissera les uns et fera le bonheur des autres. Et même si le sujet peut être considéré comme sérieux, il n’est question que d’en rire, sans vulgarité ni moralisation. Le ressort comique naissant souvent de l’incompréhension patente entre deux personnages, la meilleure façon de le déclencher est de mettre face à face deux protagonistes aussi imparfaits que désarmants, et d’en faire les rouages parfaitement huilés de cette fable moderne fédératrice, aussi sociale que policière.

Simone (Léa Drucker) est une femme flic et et évolue donc dans un corps de métier qui, à tort ou à raison, continue de véhiculer l’image d’une virilité tenace. Son mari (Vincent Elbaz) en est d’ailleurs le parfait exemple. Pour survivre dans ce milieu patriarcal, elle en a adopté les attitudes. Une enquête l’oblige à infiltrer les Hardies, un groupe de féministes militantes qui ne badine pas avec le masculinisme. Nos fines mouches ont tôt fait de flairer la supercherie. Pour se sortir de ce mauvais pas, Simone accuse, par hasard ou par lâcheté, Paul, de l’avoir violée. Or, Paul (Benjamin Lavernhe) est un homme doux, ravi de ne pas avoir à jouer les mâles dominants. Il est marié à une comédienne (Julia Piaton) très courtisée, tandis que lui se contente de quelques petits rôles ici et là. Il assume toutes les tâches ménagères sans rechigner. Mais au fond, est-il vraiment heureux ?

Une inversion des genres bousculée par des péripéties inattendues que notre réalisateur facétieux multiplie à plaisir. S’il se complaît joyeusement dans une surenchère, il n’en perd pas pour autant son sens de l’égalité. On s’amuse du passéisme assumé des collègues de Simone autant que l’on rit des maladresses de ce groupe de féministes emberlificotées dans leurs contradictions et leur sincérité. Si le duo Drucker/Lavernhe, maillon fort de cette comédie joyeuse, assure le juste équilibre entre agresseur potentiel et victime éventuelle, le reste du casting n’est pas à la traîne. La quête d’excellence, éternellement contrariée, de Melha Bedia, apporte une belle dose d’humanité, tandis que la capacité de Judith Chemla à se déclarer chef de file, presque malgré elle, suscite l’empathie. Touffu, le scénario (coécrit avec Baya Kashmi, comme ce fut le cas pour Le nom des gens ou La lutte des classes, ne craint pas de s’aventurer en terrain miné en s’emparant sans circonspection d’un sujet clivant. Sans aucun doute, le traitement choisi par Michel Leclerc, même s’il offre plusieurs points de vue, ne fera pas l’unanimité mais il a l’avantage d’ouvrir le débat et d’envisager la possibilité d’un vivre-ensemble serein entre hommes et femmes, le tout dans la joie et la bonne humeur.