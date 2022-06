Les Goûts et les Couleurs - Michel Leclerc - critique

Résumé : Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

Critique : Il faut l’humanisme et la générosité de Michel Leclerc pour remplir de joie ses spectateurs dès la première séquence. Une jeune chanteuse, Marcia, accompagne une chanteuse décadente, sur le déclin, qui a connu ses heures de gloire avec une gouaille qui lui est propre, Daredjane. Le duo fonctionne à merveille. Il y a de l’amour, de la beauté dans cet échange entre deux artistes, où chacune apprend des faillites et des réussites de l’autre. Michel Leclerc est un troubadour du cinéma. Il sait comme personne mettre en scène des personnages hauts en couleur, militants et flamboyants, sans jamais tomber dans la faute de goût ou la caricature.

Les Goûts et les Couleurs est peut-être le film français qui fera revenir les familles au cinéma. D’abord, parce qu’il y a beaucoup de tendresse et de bonheur dans ces presque deux heures qui passent comme un clin d’œil offert à l’été. Le cinéaste déroule des personnages aussi attachants que pénibles, dans des univers urbains multiples. Michel Leclerc aime les gens et il leur rend bien. Il propose des portraits sincères et amusés de personnes que l’on pourrait croiser dans la rue, avec les soupirs, les tares mais aussi les joyeusetés de leur appartenance sociale. Il ne se moque jamais. Il donne vie à ces petites histoires d’amour et de cœur, avec en toile de fond une bande-son totalement fascinante.

Naturellement, quand on parle d’un film de Michel Leclerc, on ne peut pas passer à côté de son talent infini pour la mise en scène. Le réalisateur crée des personnages qui se fondent exactement dans le corps et le mental des comédiens. Si une fois de plus Félix Moati brille sur l’écran, les comédiennes qui l’accompagnent ne déméritent jamais. Une mention spéciale doit être accordée à Judith Chemla qui se révèle être une incroyable interprète de chansons françaises. En inventant cette chanteuse iconique, Daredjane, le cinéaste fait naître une exceptionnelle rockeuse. Elle se fond magistralement dans des clips inventifs où Michel Leclerc, lui-même, prend le rôle de parolier.

Les apparitions de François Morel, d’Artus ou de Baya Kasmi apportent un supplément de joie à un film déjà bourré d’énergie et de bonheur. En fait, Michel Leclerc est l’un des rares réalisateurs français à créer un cinéma populaire qui ne soit jamais vulgaire, au plus près de ses valeurs sociales et humanistes. Il emmène ses spectateurs dans des univers à la fois éloignés et très proches de ce que chacun de nous peut vivre, avec toujours, au coin du cœur, une invitation à l’amour et à l’amitié. Voilà donc un film dans lequel il faut se jeter avec la certitude que les rires, la musique, et la joie qui s’en dégage auront raison de la morosité ambiante.