Le mystère Henri Pick - la critique du film

Résumé : Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

Notre avis : Rémy Bezançon qui gagne, en 2008, la faveur du public avec Le premier jour du reste de ta vie, une chronique familiale à mi-chemin entre drame et comédie, suivi en 2011 du réjouissant Un heureux événement puis en 2015 du moins enthousiasmant Nos futurs délaisse cette fois son goût de l’introspection intergénérationnelle pour poser un regard gentiment sarcastique sur le monde de la littérature en adaptant librement le livre éponyme de David Foenkinos. Séduit par l’existence de ce refuge littéraire qu’est la bibliothèque des livres refusés créée en 1990 à Vancouver par le Canadien Richard Brautigan, celui-ci l’utilise comme toile de fond de son roman. C’est à Crozon, région sauvage et poétique, située dans ce bout de terre du Finistère qu’il l’installe. Ce qui n’empêche pas le le réalisateur et sa coscénariste de prendre quelques libertés avec l’histoire originale en concentrant leur récit autour du personnage principal, le critique littéraire Jean-Michel Rouche que Fabrice Luchini nourrit de sa facétie coutumière qu’il manie une fois encore avec une belle dextérité.

Delphine Despero (Alice Isaaz), jeune éditrice, vient passer quelques jours de vacances dans cette sereine bourgade bretonne en compagnie de son compagnon, un écrivain en quête de reconnaissance. Elle vient rendre visite à ses parents. Son père lui suggère alors la visite d’un bâtiment qui fait la gloire de la petite ville : une bibliothèque unique en son genre dont la particularité est de mettre à la disposition des lecteurs des ouvrages recalés par les éditeurs. Parmi tous ces textes souvent maladroits mais toujours émouvants, l’un d’eux retient l’attention de la jeune femme. Il s’agit de Les dernières heures d’une histoire d’amour où, au milieu de références à la Russie de Pouchkine se dévoile l’agonie d’une histoire tenue secrète, le tout étant signé Henri Pick plus connu pour les pizzas qu’il a confectionnées tout au long de sa vie que pour ses talents d’écrivain et que sa femme Madeleine décrit comme un homme taciturne peu ouvert vers le monde et peu enclin à la lecture. Pourtant, émoustillée par cette révélation hors du commun qui la sort de sa routine quotidienne, elle décide de croire au miracle jusqu’à ce que son acharnement à défendre cette découverte insensée se heurte au scepticisme d’un célèbre critique lors d’une émission télévisée.

Le buzz ainsi créé autour d’un événement dépouillé de toute crédibilité donne au réalisateur l’occasion d’égratigner l’univers littéraire qui, bien que prétendument éclairé, n’échappe pas aux pièges du marketing que la société de faux-semblants dans laquelle nous vivons lui tend. Parallèlement, il pointe du doigt cet étrange paradoxe qui autorise la plupart d’entre nous à se laisser berner par des illusions dont le caractère incongru nous fascine alors que par ailleurs nous affirmons être en perpétuelle recherche de vérité.

Jouant avec les codes du polar, le récit nous entraîne dans une enquête sans cadavre ni flic dont le but n’est pas de trouver qui a tué mais qui a écrit. L’enquêteur à qui Fabrice Luchini apporte sa légèreté n’est pas un professionnel. Cette imposture littéraire excite son imagination au point de l’embarquer dans de nombreuses situations cocasses qu’une mise en scène au rythme alerte et des dialogues percutants parsèment d’un humour primesautier. Le duo Camille Cottin/Fabrice Luchini, dont la complicité et la spontanéité se marient à point avec le décor apaisant tout de pierres et de couleurs bretonnes, fait le sel de cette comédie qui, si elle rend hommage aux amoureux des livres et célèbre le pouvoir des mots, reste avant tout un divertissement intelligent.