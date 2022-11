Le Paris de Dufy – Didier Schulmann, Saskia Ooms, Sophie Krebs, Romy Golan – critique du livre

Résumé : {Le Paris de Dufy} revient sur les travaux de Raoul Dufy autour de la ville de Paris. Toiles, céramiques, gravures, tapisseries, tissus... Autant d’œuvres présentées dans le cadre de l’exposition qui s’est déroulée au Musée de Montmartre – Jardin Renoir en 2021.

Critique : Raoul Dufy était un artiste aux multiples talents. Il a voulu s’essayer à de nombreux domaines et nous a laissé une œuvre conséquente. Ce catalogue d’exposition revient sur la présence de Paris dans ses créations.

Quatre essais et une interview ouvrent ce livre avant de céder la place aux créations exposées, mélangeant toiles, dessins, tapisseries, tissus, gravures sur bois...

Paris demeure le fil directeur à travers des panoramas, des représentations de l’atelier de l’impasse Guelma, des habitants, des robes saisies en quelques jets de couleur ou encore de la toile Le moulin de la Galette, mettant en scène un bal guinguette.

Notons que le recueil est en édition bilingue, textes et légendes sont en français et en anglais. Dans les quatre articles, on apprend comment Dufy arriva à Paris en 1900 et comment, petit à petit, alors qu’il parcourait la capitale, fasciné par tout ce qu’elle avait à offrir, il croqua des lieux, engrangea des souvenirs qui allaient donner de nombreuses toiles. Mais Paris, source d’inspiration, fut également un moyen pour Dufy de développer son réseau artistique par l’intermédiaire de galeristes, de collègues, d’éditeurs...

Originaire du Havre, qu’il évoquera aussi dans sa carrière, et ayant fait de nombreux voyages en France et dans le monde, Dufy revient toujours à Paris, dans cet atelier, impasse Guelma, où il a trouvé un endroit pour créer.

La voie de Dufy s’appellera la couleur-lumière, il va l’explorer tout le reste de sa vie, sur différents supports, avec des techniques variées, comme on peut le voir dans ses illustrations de Paris. Le grand paravent repris en couverture du catalogue nous le montre bien. La capitale vue au couchant ne comporte que des mélanges de couleurs. Mais ce qui frappe le plus est la perspective, volontairement faussée. L’artiste trace une vue plongeante, à la limite aérienne, de la ville, alors que ses monuments se dressent presque face à nous. Un choix qui, mêlé à cette magie colorée, rappelle l’art naïf.

Dufy s’essaya à plusieurs écoles, du cubisme à l’impressionnisme et cela se perçoit avec les œuvres du catalogue, couvrant une vaste période.

Le livre ne présente pas l’ensemble de l’exposition. Mais une liste à la fin de l’ouvrage permet de voir les titres des travaux qui n’ont pas été intégrés.

D’ailleurs, la mise en page aérée, les illustrations magnifiques des articles ou encore les photos d’époque, laissent notre regard voyager dans ses reproductions de qualité.

Le Paris de Dufy est un catalogue en édition bilingue présentant des essais et surtout des œuvres de Raoul Dufy consacrées à Paris. Un régal pour les yeux et un beau moyen d’en apprendre plus sur cet artiste atypique.