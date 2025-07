Le patriarcat me coûte un rein ! - Camille de Decker - critique

0 personne

Résumé : Et si l’inégalité entre les femmes et les hommes n’était pas qu’un débat d’idées, mais une réalité chiffrée qui vide les comptes en banque ? Salaires plus bas, retraites rabotées, précarité menstruelle, parentalité pénalisante, charge mentale invisible… Camille de Decker dresse l’addition glaçante d’un système qui coûte cher — très cher — aux femmes. Avec un ton incisif, accessible et documenté, elle démonte le mythe de l’égalité acquise et révèle ce que le patriarcat nous fait vraiment perdre : de l’argent, du temps, des opportunités… et parfois un rein. Ce livre n’est pas une plainte, c’est une facture. Et il est temps de la poser sur la table. Un manifeste aussi percutant qu’éclairant pour comprendre le coût réel du sexisme.

Critique : Publié aux éditions Beta Publisher dans la collection engagée À Sexe Égal, cet ouvrage hybride entre manifeste, plaidoyer économique et pamphlet féministe décortique la réalité budgétaire d’un système sexiste – sans jamais perdre le lecteur en cours de route. L’autrice commence par une intuition fulgurante : « Ce n’est pas une opinion, c’est une addition ». Et cette addition, elle la déroule avec une précision redoutable. Coût des règles, des inégalités salariales, de la maternité, des soins de santé inadaptés, du plafond de verre, de l’autocensure ou encore de l’entrepreneuriat patriarcal : tout y passe. Camille de Decker s’adresse autant aux lectrices qu’aux lecteurs, à travers une écriture directe, vivante, ponctuée d’humour grinçant, sans jamais édulcorer la gravité des faits. Ce qui frappe dans ce livre, c’est son approche résolument économique de l’injustice sociale. Le patriarcat n’est plus seulement un concept abstrait ou moral : il est chiffré. Il apparaît comme une structure comptable, pesant lourdement sur les carrières, les retraites, la santé mentale, et l’autonomie des femmes. Mais loin d’être un inventaire désespéré, l’ouvrage propose aussi des pistes concrètes, des leviers de transformation, et un souffle d’espoir. Avec Le patriarcat me coûte un rein, Camille de Decker prouve qu’on peut faire de l’économie politique féministe sans perdre en accessibilité. Un livre à mettre entre toutes les mains — surtout celles qui tiennent encore les cordons de la bourse.

104 pages - 12 € (broché)

