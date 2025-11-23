Les piliers de la terre T.3 : le chantier de l’espoir – Didier Alcante, Steven Dupré – la chronique BD

Résumé : La cathédrale de Kingsbridge a été victime d’un incendie : pour le prieuré, c’est une catastrophe mais pour Tom, maître bâtisseur en quête de travail, c’est une opportunité unique de devenir le bâtisseur de cathédrale qu’il a toujours rêvé d’être. Tom a la confiance du prieur Philip, mais les moines doivent faire face à une série d’embûches. L’évêque Waleran intrigue en effet avec la famille Hamleigh – qui a récupéré le comté de Shiring – pour faire en sorte que le chantier n’aboutisse pas… En parallèle, Aliena, la fille du comte de Shiring déchu, tente de se reconstruire avec son petit frère Richard après avoir été chassé du château et laissée sans ressources.

Critique : Didier Alcante et Steven Dupré poursuivent cette belle adaptation des Piliers de la terre, le best-seller de l’écrivain Ken Folett. Ce troisième tome conserve les atouts des précédents : une intrigue ramenée à l’essentiel par rapport aux romans et qui fait confiance au dessin de Steven Dupré pour recréer les ambiances de l’Angleterre du XIIe siècle, un dessin réaliste attentif aux détails – costumes, décors, mise en couleurs sont impeccables – et une mise en scène cinématographique qui témoignent du soin minutieux apporté à cette adaptation, une intrigue politique lisible et toujours aussi prenante.

© Didier Alcante, Steven Dupré / Glénat

Comme son titre l’indique, ce troisième volume est plus lumineux que les deux précédents, et offre une respiration par rapport au drame narré à la fin du deuxième tome, que l’on ne divulgâchera pas ici. La première moitié du récit est consacré à Aliena, laissée sans ressources avec son petit frère après l’emprisonnement de son père, qu’elle cherche à revoir en prison. Le lecteur découvre une jeune femme habile qui, malgré quelques déconvenues, se découvre un certain sens des affaires. On anticipe dès lors que la vengeance d’Aliéna vis-à-vis de la famille d’Hamleigh constituera l’un des ressorts narratifs de la seconde moitié de la saga, et que sa quête croisera nécessairement celle de Tom, dont le projet est entravé par les mêmes personnages. En attendant, ce sont les moines du prieuré de Kingsbridge qui déjouent avec malice les stratagèmes des Hamleigh.

© Didier Alcante, Steven Dupré / Glénat

Les bédéphiles amateurs de fiction historique seront enchantés par la publication de ce troisième volume des Piliers de la terre, adaptation de grande qualité des romans de Ken Follett.