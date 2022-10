Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? - Amandine Fredon, Benjamin Massoubre - critique

Résumé : Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

Critique : Le Petit Nicolas est arrivé souvent sur les écrans de cinéma, et parfois pour le pire. Le projet d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre constitue cette fois une merveilleuse opportunité pour rendre un hommage vibrant aux deux immenses dessinateurs et conteurs que sont René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Les deux hommes sont amis et s’engagent dans l’invention de ce petit Nicolas autant par amitié l’un pour l’autre que par volonté de raconter un bout de leur propre enfance. Les deux réalisateurs ont l’incroyable idée de ne pas parsemer leur film de saynètes sorties de la célèbre bande dessinée, mais de mêler subtilement la biographie au pur dessin animé. Les deux créateurs constituent des personnages à part entière dans cette histoire où Nicolas, ses parents, ses amis et sa grand-mère s’inventent au fur et à mesure des confidences des deux immenses créateurs.

Le Petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? est autant un film d’animation à destination des enfants qu’un récit malicieux sur la création artistique. Les deux projets se nouent avec ingéniosité et délicatesse, formant ainsi un admirable récit de drôlerie et d’inventivité. On découvre non sans plaisir le Paris des années 1970, qui fait entendre sa petite musique romantique. La chanson phare qui accompagne le titre du film s’invite peu à peu dans cette histoire à plusieurs voies, où tout devient une magnifique opportunité à témoigner du mouvement merveilleux de la création artistique.

Il faut souligner la très grande attention qui est donnée aux dessins et aux animations. Les réalisateurs ambitionnent de proposer un film soigné, jamais vulgaire, qui intéressera autant les grands que les petits. Les rires se mêlent merveilleusement à la poésie du propos, dans une photographie et une couleur soignées. L’authenticité des dessins, le choix délibéré d’alléger l’écran au maximum d’effets spéciaux apportent à ce conte une dimension supplémentaire. On croirait parfois errer au cœur des ouvrages eux-mêmes, conçus comme des aquarelles. En réalité, le spectateur est tout entier aspiré par cette comédie simple et ressort avec le sentiment d’avoir appris quelque chose de la vie et du bonheur.