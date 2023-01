Le Piège de Huda - Hany Abu-Assad - critique

Résumé : Reem, une jeune mère mariée, se rend au salon de coiffure de Huda à Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Reem dans une situation déshonorante, Huda la fait chanter et la contraint à donner des renseignements aux services secrets israéliens, et ainsi à trahir son peuple. Dans la nuit, Huda est arrêtée par Hasan, membre de la résistance… mettant en danger la vie de Reem et de sa famille.

Critique : On aurait tendance à résumer la situation israélo-palestinienne à la brutalité d’un mur qui traverse la ville de Bethléem et les provocations de deux peuples, incapables de parvenir à une résolution durable de leurs conflits. En fait, le film de Hany Abu-Assad déroule une page plus complexe des territoire occupés à travers une sombre affaire d’un piège qu’Huda, une informatrice pour le compte d’Israël, tend à des clientes de son salon de coiffure. Trois histoires traversent ce récit : celui de cette femme mystérieuse qui ravit d’autres femmes pour les instrumentaliser de force pour livrer des informations à l’occupant, celui de Reem qui se retrouve elle-même piégée alors qu’elle doit gérer les difficultés de son couple, et celle de la société palestinienne qui doit composer avec des injonctions paradoxales et l’émancipation nécessaire de sa population.

Le Piège de Huda est un film courageux. Courageux car il attaque frontalement la question de l’occupation de la Palestine par le biais du destin de femmes dont le désir de liberté et d’émancipation est manipulé par les différentes parties prenantes du conflit. On se rend compte avec effroi que les tensions graves qui opposent les deux parties sont loin d’être binaires et que le peuple doit se frayer des voies de liberté tortueuses. Les personnages féminins incarnent particulièrement les stratégies qu’elles doivent engager, au prix de leur probité intellectuelle et psychologique, voire de leur intégrité physique, pour recouvrir leur autonomie. Hany Abu-Assad filme ses deux héroïnes sans filtre, sans limite, les cheveux découverts, jusque la nudité parfois. Elles sont livrées à la cruauté d’un univers patriarcal, manipulateur et pervers, où elles ne peuvent s’établir paisiblement.

Hany Abu-Assad dresse un portrait cruel et tranchant du peuple palestinien. Le thriller haletant qu’il mène est une opportunité à témoigner de l’impossibilité pour les femmes, et plus généralement les jeunes gens, de trouver des espaces de liberté politique et intellectuelle. En réalité, la véritable occupation est située à l’intérieur même de la culture palestinienne qui doit composer avec ses paradoxes, ses espoirs et ses forces. Les figures des terroristes sont aussi terribles et cruelles que les occupants israéliens eux-mêmes. Il n’y a aucune possibilité d’échapper au spectre de l’enfermement et du manichéisme. La mise en scène du réalisateur, volontairement dépouillée, est le signe d’un récit brut, qui, à la manière de son chef-d’œuvre Paradise Now, décrit sans fard l’impossibilité pour le peuple palestinien de se définir en dehors de l’opposition avec l’État d’Israël.

Le Piège de Huda peut se regarder comme un simple film d’espionnage. Plus profondément, il faut l’envisager comme un thriller complexe et tendu où, à travers les personnages tiraillés par leurs contradictions, toute la Palestine est questionnée dans les fondamentaux culturels et politiques qui la sous-tendent.