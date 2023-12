Le Plongeur - Francis Leclerc - critique

Résumé : Stéphane, dix-neuf ans, rêve de devenir illustrateur. Accro aux jeux d’argent, il s’engouffre dans une spirale infernale. Endetté, sans appartement, fuyant ses amis à qui il doit de l’oseille, il trouve un job de plongeur au restaurant La Trattoria pour s’en sortir.

Critique : Stéphane pourrait être un étudiant comme les autres, organisant son existence entre l’université et les petits boulots. Sauf que le jeune homme de dix-neuf ans est hanté par l’addiction aux jeux. À peine dispose-t-il d’un billet entre les mains qu’il se jette à corps perdu dans une salle de machines à sous, sans pouvoir résister à ses pulsions. Le temps passe follement vite, il perd les quelques sommes qu’il a gagnées aussi automatiquement et, peu à peu, sa vie se dégrade, entre les dettes, la perte de logement et la solitude. Le Plongeur est une œuvre sociale filmée avec une immense pudeur. Francis Leclerc ne cherche pas le tire-larmes à tout prix. Il montre un jeune passionné de musique et d’illustrations, sensible, attachant, qui pourrait ressembler à tous les autres. En aucun cas, le scénario ne verse dans une analyse psychopathologique grossière sur l’addiction aux jeux. Au contraire, Le Plongeur est un beau portrait sur la jeunesse de Montréal avec ses tranches de bonheur, ses joies, ses peines et ses désescalades.

Henri Richer-Picard interprète le personnage principal de ce conte moderne avec une majesté incroyable. Le long-métrage donne au comédien l’opportunité de se glisser dans la peau d’un garçon de son âge, qui s’égare peu à peu dans les tourments de l’addiction. Le jeune homme lutte contre ses pulsions, n’hésitant pas à donner de son temps dans un restaurant où il exécute la plonge. Il faut noter que les scènes tournées dans la cuisine de la pizzeria sont d’un très grand intérêt cinématographique, mettant en scène de manière frontale les tensions, les amitiés et rapports de pouvoir qui se jouent au travail. Le jeune protagoniste ne compte pas son temps et son énergie, non pas tellement qu’il soit passionné de restauration, mais parce que le travail est peut-être la seule chose qui le tient encore debout dans la vie. Toutes ses relations amicales ou familiales sont pourries par le mensonge et des dettes d’argent qu’il ne pourra jamais solder. Il ne lui reste que cet espace de travail où il peut être valorisé et trouver un peu de sens à son existence.

Le grand intérêt du film demeure dans la façon dont Francis Leclerc résiste aux pesanteurs du mélodrame. Son regard sur le restaurant, les jeunes gens, la société montréalaise n’hésite pas à convoquer le rire et la tendresse. Le réalisateur refuse de sombrer définitivement dans le drame. Le film prend même le parti du thriller et du récit policier à un certain moment, comme un signal pour son personnage dont la bascule vers l’addiction fait perdre pied avec le réel. De plus, le récit échappe aux poncifs d’une jeunesse pétrie de stéréotypes. Stéphane et la jeune femme qu’il courtise se passionnent pour des musiques que leurs parents auraient pu écouter pendant l’adolescence. En ce sens, Le Plongeur se veut une œuvre assez universelle sur la jeunesse d’aujourd’hui et d’hier. La mise en scène s’attache à donner vie à des personnages intègres, traversés par des sentiments complexes qui rajoutent à leur belle humanité.

Le Plongeur apparaît comme une très agréable surprise sur les écrans français en ce début d’année 2024. Le spectateur ressort réconforté par une jeunesse engagée, déterminée, soucieuse du travail bien fait, et au service d’un avenir meilleur.