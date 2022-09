Le radeau des étoiles - Andrew J. Graff - critique du livre

0 personne

Résumé : Inséparables, Bread et Fish ont onze ans et passent leur été dans la poussière des champs du Wisconsin. Ils vivraient dans une parfaite insouciance, sans la figure violente du père de Bread qui terrorise le garçon. Un jour, au comble du désespoir, Fish décide de protéger son ami : un coup de revolver, et les gamins s’enfuient. Ils se hâtent de rassembler du matériel, des provisions, et s’enfoncent dans l’immense forêt voisine. Construire un radeau, promesse de liberté, les expose immédiatement aux dangers réels de la traversée. Pendant ce temps, le grand-père de Fish et le shérif se lancent à leur recherche. Chacun devra faire son propre voyage en pleine nature pour affronter ses doutes et secourir les plus vulnérables.

Critique : Derrière des défauts de premier roman, Le radeau des étoiles entraîne le lecteur dans des aventures touchantes, en plein cœur du Wisconsin. Andrew J. Graff retrouve son âme d’enfant pour se glisser dans l’esprit de ses deux jeunes héros, pour les faire parler d’un ton juste – ni trop gamin, ni trop adulte. À onze ans et après avoir tué un homme, ils se doivent de grandir vite et bien, d’oublier leur confort pour adopter des réflexes de survie. Ils fuient dans la forêt, sur la rivière qui porte leur radeau, pêchent et combattent, se disputent et retiennent leurs larmes. Jeunes Robinson, Huck Finn et Tom Sawyer en devenir, Fish et Bread se débattent face à la nature et tâchent de semer leurs poursuivants qui ne leur veulent pourtant pas que du mal. Le shérif mais aussi le grand-père de Fish, sa mère, et une jeune femme fébrile les suivent, essaient de les ramener à la vie civilisée – après tout, s’ils ont appuyé sur la gâchette, c’est pour se protéger, c’est pour mettre fin aux souffrances de Bread, maltraité par son père.

Andrew J. Graff alterne les perspectives, livrant tour à tour l’épopée des deux garçons et celle de leurs sauveurs potentiels, n’oubliant pas d’insérer poésie et humour dans ces pages. Il décrit les tourbillons de l’eau, les étoiles et le ciel comme personne, faisant de ces péripéties un rêve cauchemardesque, un fantasme de petit garçon éclos d’une tragédie. Malgré des longueurs, un peu de manichéisme et une fin presque édulcorée, Le radeau des étoiles est un beau roman qui évoque la noirceur de certaines vies, l’alcoolisme et la violence, la résilience, la solitude, et l’amitié qui résiste face à l’adversité.

Andrew J. Graff - Le radeau des étoiles

Gallmeister

384 pages

24,40 euros

