Le rap a gagné : à quel prix ? - Mehdi Maïzi - critique

Résumé : Référence dans le journalisme rap, Mehdi Maïzi retrace quarante ans de rap francophone pour mieux expliquer ses tendances actuelles.

Critique : Pour qui ne connaîtrait du rap francophone que l’écume souvent superficielle qui en ressort dans le champ médiatique, ou n’aurait pas pris le train en marche au cours d’un de ses deux âges d’or (fin années 90, fin années 2010), le court essai de Mehdi Maïzi pourrait paraître dispensable. Pour qui en serait habile connaisseur, déjà auditeur de son émission Le Code, ou suiveur depuis ses débuts, il pourrait aussi sembler superflu.

Pourtant, Le rap a gagné a de quoi convaincre les uns comme les autres, pour des raisons différentes.

En effet, le seul risque que prend un néophyte à lire Maïzi est de comprendre les racines, les courants et la portée du rap "FR", de se laisser gagner par les playlists recommandées à chaque fin de chapitre, et donc entrer dans un nouveau monde musical dont il comprendrait - enfin - un peu des tenants et aboutissants, au prix de cet essai abordable. En outre, Maïzi élargit le spectre de son analyse, notamment en deuxième partie, et permet d’appréhender la nouvelle économie de la musique, à l’ère du streaming, et donc le paradigme dans lequel évoluent tous les genres de musique.

L’initié, lui, se gargarise des références nombreuses, qu’il ne peut décemment pas toutes connaître, et de la perspective que Maïzi offre sur un genre qui s’est largement notabilisé. Il retracera avec plaisir le parcours musical du genre, influencé par le rap américain, au début, et ses courants divers (G-Funk sur la côte ouest, Boom Bap sur la côte est, sans compter la trap d’Atlanta). Il appréciera les explications concrètes du changement de l’industrie, lié au mode de diffusion, entre autres, et cette impression que le rap a changé : ses prodriductions, ses voix, ses influences. Pourquoi un morceau semble entrer plus vite en matière de nos jours, pourquoi raisonne t-on moins en album mais plutôt en un ensemble de morceaux livrés au fil de l’eau...?

Car Maïzi part d’un constat relativement consensuel, qui postule que le rap serait en passe de s’essouffler, en tout cas sous sa forme actuelle, et qu’une ré-oxygénation semble inéluctable. Sans adopter un ton décliniste, au contraire, il amorce ce renouvellement en théorisant une relative fin de cycle. Aussi, l’ouvrage s’avance comme la chronique d’une époque sur le point de changer, un peu comme un essayiste aurait, à l’arrivée des premiers blockbusters de la fin des années 70, chroniqué la fin du Nouvel Hollywood.

S’il est regrettable que Maïzi ne pousse pas la réflexion aussi loin que possible quant aux changements politiques en cours dans le milieu du rap, notamment la reprise par l’extrême droite de certains de ses codes (certes évoquée, par exemple à travers l’attitude ambivalente de Freeze Corleone vis-à-vis d’un public de droite et d’extrême droite qu’il ne peut se permettre de trop chahuter), impossible de passer à côté de son essai, qui chronique autant la fin d’un monde que l’avènement d’un nouveau.