Le Roi singe - Anthony Stacchi - critique

Résumé : Dans un monde peuplé de démons de couleurs et de formes en tous genres, régi par le sage Bouddha, le Singe, armé de son bâton magique et à l’ego débordant, se met en tête de devenir un Immortel, lui qui ne connaît ni père ni mère et a toujours été rejeté. Il ne pourra parvenir à ses fins sans Lin, jeune fille rusée, qui devient son « assistante » dans cette quête périlleuse. Mais le Singe pourrait se heurter aux légendes ancestrales qui ne s’en laisseront pas conter…

Critique : Il y a une forme d’excitation à voir débarquer sur nos – petits – écrans Le Roi singe. En effet, film d’animation grand public mais relativement différent de ce que nous proposent habituellement Disney et consorts, adaptation d’une légende chinoise inconnue chez nous, le projet fait lever un sourcil d’étonnement, voire de curiosité. En développement depuis de longues années avant que Netflix ne donne son feu vert, le film prend le parti d’adapter Journey to the West, conte particulièrement connu en Chine, pour le proposer aux quatre coins du globe, comme la firme au « N » le fait si souvent. Une fois de plus, autant qu’il soit pertinent d’en juger en France, le film semble suffisamment ancré dans l’univers de la légende chinoise pour plaire à ce marché, mais demeure habilement universel pour plaire partout ailleurs.

Car s’il est une certitude, c’est que Le Roi singe propose un spectacle drôle et tonique, original et malicieux.

Il débute pourtant les hostilités par une exposition lacunaire, hâtive, et installe son personnage comme un casse-cou archétypal, souvent bête sans raison apparente, ce qui affaiblit notre compréhension du récit et de ses rebondissements : il existe, dans un scénario, peu de manquements aussi pénibles qu’un personnage qui opère des choix mal motivés ou expliqués. Ceux de la jeune Lin, si attachante par ailleurs, sont parfois aussi obscurs que ceux de son complice, et même les plus jeunes comprendront que certaines de ses décisions, ou non-décisions, ne sont là que pour faire avancer un récit qui, du reste, ne manque pas d’efficacité.

L’animation, quant à elle, propose un univers esthétique luxuriant, singulier, mais dont le niveau de qualité général demeure correct, sans extravagance. Quelques plans, dans leur composition, tirent toutefois leur épingle du jeu, semblant provenir tout droit de concept arts ambitieux. Ceux-ci décrivent le plus souvent des combats épiques, aux chorégraphies chatoyantes et aérées, qui rendent un bel hommage aux films de kung-fu dont Anthony Stacchi se réclame admirateur.

Aussi, alors que la moitié du film a défilé, Le Roi singe ne promet guère plus qu’un spectacle doux, bien qu’oubliable. Mais sa deuxième partie parvient à tout emporter, dingue d’énergie et d’idées, d’audace dans sa mise en scène et de bravoure bien sentie. La direction artistique décolle en même temps que les ambitions du Singe, la musique s’emballe, et Stacchi fait preuve d’une générosité bienvenue et bien tenue : voilà une heure et demie bien emballée, qui évite toute boursouflure sans rogner sur aucune ambition visuelle ni narrative.

Il serait donc dommage de snober ce Singe maladroit mais attachant, qui requinque autant qu’il exaspère.