Le Roman de Renan - Anne Gintzburger - critique

Résumé : Après des années de combat, de patience et d’amour, Philippe et François vont enfin devenir pères. Au Brésil, un enfant de 10 ans les attend, il s’appelle Renan. ce film raconte le chemin de ce couple d’hommes, dont le désir d’enfant a été mis à rude épreuve. Récit singulier et inédit, {Le Roman de Renan} raconte l’adoption telle qu’elle a été vécue, simultanément par l’enfant et par ses parents. Pour Renan et pour ses papas, la route est longue pour réussir à devenir une famille.

Critique : Quatre ans et demi. C’est la durée pendant laquelle se sont battus Philippe et François, en couple depuis vingt ans et jeunes mariés, pour adopter un enfant. Ils ont été parmi les premiers à entreprendre les démarches d’adoption, après la promulgation de la loi Taubira.

Le précédent documentaire de la réalisatrice Anne Gintzburger, Roman d’une adoption, montrait déjà le parcours semé d’embuches de plusieurs couples – dont Philippe et François – pour devenir parents. Depuis 2013, le mariage et l’adoption sont des droits ouverts à tous en France ; et même si la possibilité d’adopter pour les couples de même sexe semble encore répudiée par certaines instances administratives, l’amour et l’envie de fonder une famille finissent toujours par gagner la partie.

© Chasseur d'Étoiles / France TV

Après presque cinq ans de long et dur combat, surfant parfois sur la stigmatisation, Philippe et François, aidés par l’association COFA, sont enfin parvenus à devenir papas d’un garçon. Il s’appelle Renan, il est brésilien, il a dix ans, il aime jouer au foot et faire du vélo. Il a aussi choisi ses parents adoptifs, qui l’ont tant désiré, tant attendu. C’est le début d’une nouvelle bataille : une bataille de nerfs, le temps de s’apprivoiser, d’apprendre à se connaître, à s’aimer, à être une famille.

Anne Gintzburger filme l’intime, sans pour autant s’y immiscer, restant suffisamment effacée pour laisser s’exprimer pleinement les protagonistes. La caméra, proche et distante à la fois, filme de petites tranches de vie très simples, très communes, qui révèlent la complexité du chemin parcouru par Renan, François et Philippe, sur le chemin de l’amour parental et familial.

Comme dit François, cette famille nouvelle, qui se construit brique par brique à l’image d’une maison, joue les « montagnes russes émotionnelles » L’amour surgit d’un coup, puis disparaît aussi soudainement qu’il est apparu. À l’écran, les corps et les mots performent un ballet saisissant, du visage tendu par le doute à un « je t’aime » ferme et sincère, en passant par le conflit pères-fils.

© Chasseur d'Étoiles / France TV

Cependant, la caméra sait se retirer quand il est temps. Quand l’intime devient privé, l’allégorie est de rigueur : de gros plans sur le ciel nocturne, sur des feuilles d’arbres ou des cours d’eau, tandis que les voix, hors-champ, continuent de raconter l’histoire de ce foyer qui grandit.

Enfin, la mise en abyme du dispositif cinématographique – images filmées au smartphone, à la caméra embarquée par Renan, Philippe et François, l’interview fictive du jeune garçon à la fin du film – achèvent de donner toute son amplitude au récit documentaire, témoignant que le film que nous voyons résulte d’une coopération fondée sur une confiance absolue et réciproque entre la réalisatrice, les deux hommes et l’enfant.

Près de huit ans après la promulgation de la loi Taubira, Le Roman de Renan prouve, sans complaisance aucune, que peu importent le genre et l’orientation sexuelle de parents qui aiment véritablement leur enfant. Peu importe que cet enfant ait deux mères ou deux pères. Son épanouissement et sa construction personnelle ne dépendent pas de cela. Les mentalités évoluent, au rythme de ce combat pacifiste qui continue.