Le royaume de Kensuké - Neil Boyle et Kirk Hendry - critique

Résumé : L’incroyable histoire de Michael, onze ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur une île déserte, il voient leur vie menacée. Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul sur l’île avec ses amis les orangs-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis...

Critique : Un couple décide de s’embarquer, avec ses enfants Michaël et Becky, dans une aventure extraordinaire : celle de faire le tour du monde en bateau. Tout le monde est heureux, sauf Michaël qui a dû laisser sur terre Stella, sa chienne. Du moins le croit-il jusqu’au moment où il la découvre cachée dans une cale. Ils ne se quittent plus à tel point qu’un jour de grande tempête, alors qu’il tente de la mettre à l’abri, tous deux tombent à la mer.

Ils échouent sur une île apparemment déserte. Michaël, véritable petit citadin, ne sait comment faire pour trouver de quoi se nourrir en pleine nature. Il constate pourtant que des aliments sont déposés à son attention. Ce qui pourrait bien signifier qu’il n’est pas seul sur cette île. Il rencontre alors un vieux soldat japonais qui a tout perdu et s’est réfugié ici depuis la dernière guerre. Dans un premier temps, la présence de Michaël le dérange. Mais le jour où une bande de braconniers débarque pour voler des singes, ils unissent leurs forces pour protéger les animaux et comprennent qu’ils ont besoin les uns des autres pour survivre dans cette jungle aussi luxuriante qu’hostile.

Adapté du roman éponyme de Michaël Morpurgo, Le royaume de Kensuké s’articule autour de trois axes majeurs : le voyage en mer avec ses parents, son apprentissage de la survie, sa rencontre avec la nature et avec Kensuké. Si le roman se racontait à travers la voix de son jeune héros, le scénariste et les réalisateurs choisissent de nous donner vie aux personnages à travers l’animation, tout en minimisant les dialogues. Une option qui fait la part belle à l’action et aux somptueuses images, à la musique et aux sons. Après l’ambiance joyeuse et animée de la vie sur le bateau magnifiée par des couleurs éclatantes, l’épisode de l’arrivée de Michaël sur l’île, univers inconnu et peu engageant, se caractérise par un environnement gris jusqu’à ce que sa découverte de la nature, couplée à sa belle relation avec Kensuké, laisse place à des tons chauds et gais, rendus encore plus chaleureux par la présence d’une faune abondante dessinée avec une grâce infinie. Une œuvre graphiquement complexe qui a mobilisé une équipe de créateurs pendant plus de deux ans. Un travail de patience et de longue haleine largement récompensé puisque ce mélange de véritables photos, de dessins et d’infographie nous immerge dans un univers féerique où se côtoient réalisme et émotion.

Au-delà de cette beauté graphique, cette aventure familiale qui s’adresse autant aux petits qu’aux grands ouvre la brèche vers un monde meilleur, basé sur la solidarité, l’échange, et notre capacité à cohabiter avec toutes les créatures humaines, animales ou végétales de la terre. Un doux plaidoyer écologique et social plus que jamais nécessaire pour la sauvegarde de notre planète.