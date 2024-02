Le Royaume des Abysses - Tian Xiaopeng - critique

Résumé : Shenxiu, une fillette de dix ans, est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l’univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d’incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le Restaurant des abysses, dirigé par l’emblématique Capitaine Nanhe. Poursuivis par le Fantôme Rouge, ils verront leur route semée d’épreuves et de nombreux secrets. Leur odyssée sous-marine ne fait que commencer.

Critique : Qu’elle est belle, l’ambition chinoise de se faire une place toujours plus grande dans le cinéma mondial, notamment en marchant sur les plates-bandes des tout-puissants blockbusters américains : en témoigne par exemple la formidable filmographie de Tsui Hark, qui n’a rien à envier aux superproductions hollywoodiennes.

Le Royaume des Abysses tenterait-il, l’air de rien, de concurrencer les films d’animation en images de synthèse privilégiée depuis maintenant vingt ans par le grand public ? Tout porte à le croire.

Vous trouverez dans ce film tous les ingrédients qui ont fait le succès des studios Pixar, DreamWorks et consorts : la petite Shenxiu se sent abandonnée par son père depuis qu’il s’est marié avec sa « nouvelle maman » et attend désespérément des nouvelles de sa mère, les yeux rivés sur son téléphone portable en attendant un SMS. Alors qu’elle part en croisière sur un paquebot, elle passe par-dessus bord et se retrouve bientôt aspirée dans un étrange restaurant pour animaux marins anthropomorphiques : le Restaurant des Abysses, où elle devra faire preuve de courage pour affronter de nombreux dangers.

Le long-métrage de Tian Xiaopeng est donc un récit en forme de voyage initiatique tout ce qu’il y a de plus classique. Néanmoins, son traitement scénaristique et visuel surprend.

Ce qui fait la singularité du Royaume des Abysses, pour le meilleur ou pour le pire, c’est l’incroyable vitesse à laquelle il déroule son intrigue et ses péripéties. Le film a beau durer près d’une heure cinquante, il se passe toujours quelque chose à l’écran : ça bouge, ça court, ça virevolte, ça crie, ça cogne dans tous les sens comme une attraction à sensations.

Les couleurs vives et saturées sont un vrai régal pour les yeux malgré le montage épileptique, les nombreux mouvements de caméra et l’animation un peu raide.

On ne compte pas non plus les nombreuses références artistiques auquel le film laisse à songer : d’Alice au pays des merveilles à l’œuvre de Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant). C’est aussi ce qui rend Le Royaume des Abysses agréable à regarder : s’amuser à chercher les sources dans lesquelles son auteur a puisé toute son inspiration et, par conséquent, apprécier le délicieux goût de nostalgie qu’il nous laisse dans la bouche.