Le château ambulant - Hayao Miyazaki - critique

Résumé : Sophie est une fillette partageant sa vie entre une belle-mère et ses deux filles. Alors qu’elle est condamnée à demeurer dans la chapellerie familiale, elle voit partir ses demi-sœurs : l’une a décidé d’apprendre la magie blanche, tandis que l’autre se destine à la boulangerie. Par un malheureux concours de circonstances, Sophie, vieillie par une malédiction, se retrouve prisonnière dans le château du magicien Hurle. À l’image de son occupant, la bâtisse est habitée de pouvoirs mystérieux, jouant de métamorphoses pour perdre ses indésirables visiteurs. Sophie va devoir faire appel à toute l’imagination et la malice qu’elle a en stock pour se sortir de là.

Critique : Adaptation du Château de Hurle de Diana Wynne Jones, Le château ambulant est le dixième long métrage de Hayao Miyazaki au sein du studio Ghibli. S’il utilise des ficelles qui sont connues de ses aficionados, Miyazaki maîtrise parfaitement un sujet qui n’est pas à lui et trouve dans cette histoire d’étonnantes correspondances avec son propre univers (magiciens, individus hors des normes, contexte politique, thématique similaire).

Plus qu’une simple histoire loufoque où le bien et le mal s’affrontent, se neutralisent et s’acceptent, c’est avant tout une réflexion sur le temps qui passe et le vieillissement. Sophie, le personnage principal, apprend à modifier son comportement au contact de ses partenaires imaginaires. Bien que son physique ait changé, ses sentiments sont restés les mêmes à l’égard de la personne aimée. Le fait qu’elle ait subi un vieillissement malencontreux lui fera comprendre des vérités sur la vie qu’elle ignorait à l’époque, un peu à la manière de Chihiro qui devient transparente (Le voyage de Chihiro) ou Kiki qui doit apprendre à manier son don (Kiki, la petite sorcière).

Disons-le tout de go : Le château ambulant n’atteint pas le niveau stratosphérique du superbe Château dans le ciel. Pourtant, en l’état, ce bel édifice stimule plus d’une fois les mirettes : il se révèle par ailleurs suffisamment dense, intelligent, drôle, touchant et foisonnant pour n’apporter que de la satisfaction sur un plan technique et narratif. La réputation de l’homme n’est néanmoins plus à faire : aujourd’hui, Miyazaki a acquis une telle reconnaissance internationale qu’une exposition lui a été consacrée au musée de la Monnaie à Paris (lire notre article).

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Les bonus sont uniquement disponibles sur l’édition collector.

Image & son : Impeccable transfert qui livre une image de toute beauté avec des couleurs saisissantes. Le sens du détail de la définition est sans pareil, ce qui renforce encore plus la finesse du dessin de Hayao Miyazaki. Un enchantement pour les yeux. Le son connaît le même traitement avec un soin tout particulier apporté à l’ambiance générale - surtout sur la piste française DTS 5.1. La qualité est au rendez-vous même sur cette édition simple.