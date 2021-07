Le Sang du châtiment - William Friedkin - critique

Résumé : Tony Fraser, jeune district attorney, est aux prises avec un dangereux maniaque, Charles Edmund Reece, coupable de six meurtres terrifiants. Apres l’arrestation de Reece, le jeune policier va devoir se battre avec l’avocat de la defense qui pretend que son client est un psychopate.

Critique : N’y allons pas par quatre chemins, Le Sang du châtiment est une sombre mélasse apologétique en faveur de la peine de mort, sans honte et sans talent. Dans ce sinistre film, nous suivons la trajectoire d’un avocat qui doit convaincre un jury qu’un dénommé Charlie Reece est coupable de ses crimes, pour l’envoyer directement dans les couloirs de la mort. La hantise de la défense, c’est un verdict qui démontrerait l’irresponsabilité pénale de l’accusé, en raison de troubles psychiatriques. En tant que spectateur, on s’interroge et on se demande si un homme qui a trucidé, récolté les organes et siroté le sang de six personnes est un gars qui à la tête sur les épaules. Souffre-t-il de pathologies psychiatriques ? La réponse est évidente, mais William Friedkin tente d’orienter le spectateur afin qu’il épouse le raisonnement douteux de l’avocat. D’entrée de jeu, Le sang du châtiment nous prend pour des idiots et nous glace.

Le réalisateur prend clairement position en faisant de l’avocat le héros de son film. A la manière des épisodes de New York Police Judiciaire, il enregistre platement des scènes de prétoires hallucinantes de bêtises crasses. Un exemple : dans sa plaidoirie, le bâtonnier demande à un psychiatre si Charlie Reece est fou. Le psy est catégorique, Charlie est schizophrène ! L’avocat prend alors l’exemple des crimes nazis (point Godwin) et interpelle le médecin expert : "Si vous deviez juger l’état mental des criminels nazis, vous diriez donc qu’ils étaient fous ?! Votre jugement conduirait donc à mettre des criminels dans des hôpitaux, au lieu de leur donner la mort ! On parle de gens qui ont conduit des hommes dans des chambres à gaz !!"

Cinq minutes après ce triste moment cinématographique, le juge s’adresse au jury : "Vous allez devoir délibérer. Si vous reconnaissez des troubles psychologiques à l’accusé qui aurait conduit ce dernier à ces meurtres, il sera déclaré irresponsable et sera interné dans une institution psychiatrique. Si vous le déclarez coupable, il ira à la chambre à gaz." Nous sommes face à un avocat qui condamne fermement la barbarie nazie dans le seul but d’envoyer un homme dans une chambre à gaz... Le summum de l’absurdité intellectuelle.

Le plus triste, c’est que le scénario est de William Friedkin himself. Son Sang du châtiment regorge de scènes démagogiques qui nous expliquent qu’un assassin souffrant de problèmes psychologiques, même si c’est pas gentil, doit mourir pour le bien de tous. La démonstration du bien-fondé de la peine de mort est tellement bête et mal écrite dans ce film, que ça fait de la peine pour le réalisateur et le cinéma en général. La réalisation est plan-plan, le rythme atone, bref, il s’agit d’une dramatique erreur de parcours dans la géniale filmo de Friedkin.

Le sang du châtiment est définitivement un long métrage condamné à végéter dans les couloirs de la mort du septième art.

