Le secret du ninja - Satsuo Yamamoto - critique

Résumé : À la fin de la période des guer­res civi­les (XVIe siè­cle), Nobunaga Oda pré­pare son ascen­sion au sho­gu­nat. Cependant, des clans rivaux mon­tent des com­plots pour contra­rier son plan. C’est dans ce contexte que de nom­breux nin­jas sont employés grâce à leur vir­tuo­sité dans les arts mar­tiaux. Goemon Ishikawa est un des nin­jas les plus doués. Son chef ne le lâche pas, car il compte sur lui pour éliminer Nobunaga.

Critique : Ce n’est pas à un réalisateur spécialisé dans le cinéma d’action que Masaichi Nagata, président de la Daei, confie en 1962 les deux premières adaptations (par le scénariste Hajime Takaiwa) de la série de romans Shinobi no Mono écrites par Tomoyoshi Murayama et publiées à l’origine dans l’édition dominicale du journal Akahata entre novembre 1960 et mai 1962 ; mais au réalisateur rouge Setsuo Yamamoto (1910-1983), auteurs de films engagés tels que Zone de vide : Shinku chitai (1952), pamphlet antimilitariste, Quartier sans soleil / Taiyo no nai machi (1954) ou encore Dans le tumulte du typhon / Taifu sodoki (1956).

Dans ce premier volet d’exposition, les aventures de Goémon Ichikawa, ninja entraîné dans les luttes obscures entre seigneurs de la guerre, offrent au cinéaste, qui n’oublie nullement ses préoccupations politiques, l’occasion de dresser un tableau très sombre du Japon de la période Sengoku (âge des provinces en guerre) qui s’étend du milieu du quinzième à la fin du seizième siècle ; mais plus encore de faire la démonstration d’un art de la mise en scène d’une époustouflante virtuosité, créant à l’écran un espace incroyablement complexe, tout en chausse-trappes, raccourcis spatiaux (et parfois retours dans le temps) où le héros neutre, incarné avec panache par un Raizo Ichikawa jouant du contraste entre une certaine candeur affichée et la noirceur des actions qu’il est obligé d’accomplir, ne cesse d’être observé et agit contre son gré.

Autour de lui, de nombreux personnages secondaires occupent un moment le devant de la scène pour être fauchés par la mort très rapidement (le jeune ninja balafré, le père) ou reparaître plus tard à l’occasion d’une nouvelle péripétie d’un récit complexe au point de donner par moments une impression de confusion qui risque de décourager certains spectateurs.

Ces figures sont pourtant toutes dessinées avec suffisamment de netteté pour acquérir un véritable relief et exister vraiment, en particulier une très belle galerie de fascinants personnages féminins.

Les nombreux morceaux de bravoure, l’utilisation judicieuse du format Scope, la somptueuse photo noir et blanc signée Yasukazu Takemura, l’excellence de l’interprétation font de cette incursion de Yamamoto dans le cinéma de genre une réussite. Il réalisera dans la foulée l’épisode 2 Vengeance / Zoku Shinobi no Mono, réputé encore meilleur, avant de laisser la place à d’autres (Kazuo Mori, Kazuo Ikehiro, Tokuzo Tanaka) pour les six suivants (jusqu’en 1966).