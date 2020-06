Le seigneur des anneaux - 2e volet : Les deux tours - Peter Jackson - critique

Résumé : La communauté a volé en éclats : Frodon, flanqué de son ami Sam, espère atteindre la porte noire du Mordor et enfin se débarrasser de l’anneau maléfique. Mais c’est sans compter sur la présence de Gollum, ancien hobbit obsédé par le pouvoir de l’anneau. De leur côté, Aragorn, Legolas et Gimli chassent toujours le Uruk-hai pour libérer leurs amis Merry et Pippin. Une poursuite qui les amènera sur les terres du Rohan. Dans sa tour, Saroumane prépare une armée de dix mille créatures pour décimer à jamais la race des hommes : ce sera la bataille du gouffre de Helm.

Critique : On ne va pas s’extasier sur le film. Même si Les deux tours offre un spectacle magnifique, tant au niveau formel que dramaturgique, il faut bien admettre que ce deuxième volet du Seigneur des anneaux est très en deçà du premier. Durant ces 2h58, on a bien du mal à retrouver le sens épique qui nous avait transportés deux ans plus tôt avec La communauté.... Certes, Peter Jackson accorde plus d’importance aux personnages (encore que Gimli, bouffon de la troupe, ne soit pas à la fête) mais trop au détriment du rythme du film.

On s’ennuie même ferme par moment (la niaiserie des échanges entre Frodon et Sam). Exemple flagrant avec la bataille du gouffre du Helm. Ce qui devait être un moment de bravoure jamais vu devient frustrant à cause d’un montage croisé qui casse la dynamique de la scène. Du carnage monumental, on passe en effet à une discussion pénible entre les Ents et les Hobbits pour revenir ensuite sur la confrontation, et ainsi de suite. Trois échanges croisés auront suffi à en agacer plus d’un.

Reste la grande réussite du film : Gollum. Cette créature numérique, criante de vérité, a dû rassurer en un sens George Lucas sur ses ambitions dans ce domaine. Les infographistes ont atteint un tel niveau de perfection que l’on oublie dès les premières minutes qu’il s’agit d’une fabrication informatique. D’autant que l’acteur qui a prêté sa gestuelle au monstre réalise une excellente performance.

Au final, Les deux tours n’est pas un ratage, loin de là. Il constitue simplement une déception par rapport au premier volet qui, il faut le reconnaître, avait placé d’entrée la barre très haut.