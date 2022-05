Le sens de nos pas - Claire Norton - critique du livre

Résumé : Après la perte de sa maman lors d’un accident de la route, Philomène, une jeune fille de 15 ans, ne peut s’empêcher de croire que son père, Benoît, lui cache la vérité sur ce drame. Elle est persuadée que sa mère, Audrey, s’est suicidée. Malheureuse, elle se réfugie souvent dans un parc, dans lequel elles y avaient leurs habitudes. Et c’est dans ce même lieu qu’elle rencontre Auguste, un vieux monsieur de 85 ans, désemparé, venant d’apprendre qu’il souffre d’un mal incurable. Contre toute attente, ils vont se retrouver dès le lendemain pour faire un bout de chemin ensemble, en quête de vérité et de pardon.

Critique : Le prologue est glaçant et l’épilogue larmoyant. Le sens de nos pas est une véritable leçon de vie. C’est avec une émotion intense que Claire Norton nous fait voyager en France et en Suisse, avec Philomène et Auguste, dans leur recherche de réponses. Les vingt-huit chapitres du livre se dévorent et le plaisir du lecteur ne fait que s’intensifier au fil des pages.

La construction de chacun des personnages est incontestablement réussie. On ne peut que s’attacher à Auguste, un vieil homme gravement malade, qui a perdu sa femme Jeanne ainsi que son chien Bounty, son dernier compagnon. Son fils, Simon, brille par son absence et sa belle-fille rêve de le mettre en maison de retraite pour récupérer sa grande demeure. Auguste est ainsi le pilier central, le sage de ce roman qui va mener la danse jusqu’à la dernière ligne. A travers lui, l’auteur nous interroge sur des sujets de société forts et clivants, ceux de la maladie et surtout celui de l’euthanasie. Le doux euphémisme employé par l’auteur de « suicide assisté » et le cheminement emprunté par Auguste pour y parvenir permettent de déceler dans le texte l’ombre d’une opinion partisane.

Philomène, qu’Auguste appellera « mon Phénomène », est une adolescente en plein questionnement. Elle se confronte à son père qui aura l’intelligence de la laisser aller au bout de ses idées. On voit se construire un lien intergénérationnel entre elle et Auguste, un attachement digne d’un grand-père avec sa petite fille. C’est beau.

Ces deux compagnons vont croiser d’autres belles personnes dont Aurore, une femme qui attend encore le retour de son homme parti en mission. Et là encore, Auguste ne pourra s’empêcher de l’aider avant de prendre la route finale vers la Suisse.

Le sens de nos pas est une histoire emplie de bonté et de bienveillance dans laquelle Auguste parvient à trouver des solutions et des réponses. Même si le propos peut paraître par moments étonnant, voire invraisemblable, le lecteur a besoin de ces miracles et a envie d’y croire.

Le livre est merveilleusement bien écrit, les larmes coulent à flots à la fin du récit, qui offre un trop plein d’émotions.

Le seul petit bémol, qui ne remet pas en cause la qualité du roman, concerne le choix de la couverture. Bien qu’elle constitue un clin d’œil à la passion d’Auguste transmise à Philomène, celle-ci ne s’avère pas vraiment adéquate.