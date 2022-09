Le Sixième enfant - Léopold Legrand - critique

Résumé : Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

Critiques : Après deux courts-métrages (Angelika, documentaire dressant le portrait d’une enfant de l’Assistance Publique polonaise et Les yeux fermés, fiction sur un apnéiste qui accompagne sa mère mourante), le réalisateur Léopold Legrand s’inspire pour son premier long du livre d’Alain Jaspard Pleurer des rivières et confirme son intérêt pour les thématiques autour de la filiation et la maternité.

Copyright Pyramide distribution

Frank (Damien Bonnard) et Meriem (Judith Chemla) appartiennent à la communauté des gens du voyage et vivent avec leurs cinq enfants dans une caravane posée sur un terrain vague de banlieue. Pour faire vivre sa famille, Frank, accompagné de l’un de ses comparses, récupère des câbles qu’ils revendent. Mais cette fois, la transaction se passe mal et alors qu’il rejoint précipitamment sa camionnette, il provoque un accident qui l’amène devant le juge. Il est alors défendu par Julien (Benjamin Lavernhe), un jeune avocat qui le sort de l’ornière dans laquelle il est tombé, l’occasion pour Frank d’inviter son sauveur et sa femme Anna (Sara Giraudeau) à fêter chez lui cet heureux dénouement. Le couple d’avocats fait alors la connaissance de Meriem. Enceinte, elle leur avoue ne pas pouvoir garder ce nouvel enfant qui s’annonce. À l’inverse, Julien et Anna peinent à fonder une famille et pour Anna, cette absence de maternité est devenue obsédante. Naît alors dans la tête de chacun la possibilité d’un échange contre finances. Si la foi de Meriem l’empêche dans un premier temps d’envisager un tel procédé, la perspective de ne plus vivre dans la précarité l’emporte vite.

Copyright Pyramide distribution

Un tel sujet mixant différences sociales et déontologie contrariée autour d’un désir de maternité inassouvi aurait facilement pu se perdre dans les clichés ou se noyer dans une trop forte intensité émotionnelle. Mais plutôt que de se poser en juge de moralité, le scénario s’intéresse sans manichéisme à la personnalité des deux femmes (que Sara Giraudeau et Judith Chemla nourrissent d’une parfaite même authenticité) qui à la fois s’affrontent et se soutiennent, cependant convaincues l’une et l’autre qu’elles n’agissent que pour le bien de l’enfant malgré l’indécence de leur démarche. La révélation des failles de ce couple (la faiblesse psychologique d’Anna et les mensonges qu’elle entraîne face à la détermination de Julien de ne pas outrepasser la loi), à qui sa supériorité sociale confère une apparente invincibilité, équilibre les rapports de force. Une mesure d’égalité et d’humanité pour veiller à ne jamais privilégier un point de vue plutôt qu’un autre. Deux mondes opposés, deux situations différentes mais une même détresse que la mise en scène choisit d’enfermer dans un cadre restreint (le format 1.5 rétrécit l’image) pour l’observer au plus près et la transmettre pleinement au spectateur, pendant que la musique mêlant sonorités râpeuses et mélodies lyriques accompagne une tension grandissante. Des images aux tons chauds alternent avec des plans de nuit grandioses pour immerger le récit dans un univers où réalisme et secret rivalisent jusqu’à nous emporter dans un torrent de questionnements multiples.

Le public du dernier Festival du film francophone d’Angoulême ne s’y est pas trompé qui lui a accordé son prix, en plus des trois autres récompenses attribuées : Valois de la musique pour Louis Sclavis, Valois du meilleur scénario pour Léopold Legrand et Catherine Paillé, Valois meilleure actrice ex æquo pour Judith Chemla et Sara Giraudeau.