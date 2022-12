Le temps des OVNIS - Georges Combe - critique

Résumé : Ce film documentaire insère les ovnis dans les problématiques de nos sociétés. Comme un reflet venu du ciel, les ovnis nous interrogent sur notre propre humanité : transhumanisme, génétique, recherche nucléaire, astrophysique, écologie, conquête spatiale, psychologie, physique de l’information, les arts et bien sûr le cinéma... Les ovnis nous fascinent, ils nous font rêver et nous inquiètent au sein de ce film à la palpitante étrangeté…

Critique : Nous avons tous fantasmé sur l’existence de populations extraterrestres susceptibles de nous visiter. C’est de cet imaginaire collectif que Georges Combe, sur une proposition de Daniel Robin, entreprend un documentaire, construit sur des dialogues crédibles avec des spécialistes et des images de synthèse. Le réalisateur entretient le doute dans des reconstructions vraisemblables, jusqu’à éprouver lui-même le besoin d’aller à la rencontre de ces apparitions extraordinaires.

Copyright PGA Films

Le temps des OVNIS dit assurément le rapport des êtres humains depuis toujours à des survenues nocturnes de créatures sorties du ciel. Le cinéaste remonte le temps et livre des textes poétiques ou sacrés qui témoignent de leur apparition sur Terre. En jouant sur les images commentées par des spécialistes, on finit par se laisser convaincre de la réalité du documentaire, tout en ne doutant pas que les OVNIS racontent beaucoup plus de soi que de pseudos-existences extérieures au monde terrien. Le travail de recherche entrepris par Georges Combe est tout à fait passionnant, même si, à commencer par la voix off qui accompagne le récit, a parfois plus à voir avec un travail télévisuel qu’une aventure cinématographique. On ne peut s’empêcher de penser à une célèbre série américaine sur la question qui joue aisément avec la crédulité des spectateurs.

Copyright PGA Films

Tout l’enjeu est de savoir si à l’intérieur de ces drôle d’objets volants non identifiés, il y a bien des êtres d’une autre galaxie. En réalité, l’intelligence de Georges Combe est de faire de cette enquête surnaturelle un hommage à des citations cinématographiques. Spielberg, Hitchcock, Kubrick, La Guerre des étoiles, Interstellar et bien d’autres films ou cinéastes sont convoqués, comme si l’imaginaire des réalisateurs coïncidait avec celui des quelques témoins ayant aperçu des extraterrestres. Combe complexifie ainsi son point de vue en mêlant ingénieusement notre propension artistique à réinventer le réel et la science.

Copyright PGA Films

En terminant le film, on ne sait toujours pas plus ce qu’il en est de l’existence d’être supra-naturels. Toujours est-il que Le temps des OVNIS constitue une formidable opportunité à repenser notre propre rapport à l’art, à la science et à l’imaginaire, confirmant que les grands artistes sont souvent d’immenses visionnaires.