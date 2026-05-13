Le temps des saisons – Anne Sefrioui - chronique livre

Résumé : « Le temps des saisons » débute par un rappel de l’importance de la nature et du cycle des saisons dans la culture japonaise, puis montre comment l’art de l’ukyo-e retranscrit l’aspect éphémère de la vie et l’importance de l’instant présent.

Critique : Anne Sefrioui nous raconte l’importance des saisons sur l’archipel japonais. Il s’agit d’une vision du monde où l’homme habite avec la nature, et a conscience du renouvellement des cycles de la vie et du passage du temps. Anne Sefrioui explique la déclinaison des saisons au Japon avant l’adoption du calendrier grégorien. On retrouve aussi cette notion de l’instant présent, éphémère, qu’il faut savoir saisir pour en profiter pleinement. C’est ce à quoi tend l’ukyo-e, les estampes qui figent ces moments si particuliers.

De même, on apprend certaines des symboliques saisonnières : les cerisiers du printemps, les érables de l’automne, le coucou de l’été ou encore la neige d’hiver. Autant d’animaux, de plantes, de phénomènes qui ne sont pas justes liés à une saison, mais qui l’incarnent, la désignent, et portent en eux toute son essence.

On peut regretter que ce texte soit trop court, on aurait voulu plus de détails et il en est parfois de même pour les illustrations.

Kawase Hasui, Averse au bord du lac à Matsue, 1932, 36,8x38,7cm Chinese and Japanese special fund, Copyright Photograph 2025 Museum of Fine Arts, Boston All Rights Reserved / Copyright Hazan 2026

Le cœur de cet ouvrage réside dans les belles estampes réparties en quatre chapitres, correspondant aux quatre saisons. Là aussi, parfois, on aurait souhaité en savoir plus. En regardant les légendes regroupées à la fin de chaque partie, on découvre des titres mystérieux, comme « le poème de Sangi no Takamura » d’Hokusai. L’estampe représente des hommes en barque et des femmes plongeant dans l’eau, semblant ramener des coquillages à la surface. Le poème décrit-il leur activité ? Cela restera un mystère.

On peut se laisser porter par ces xylogravures, suivre ces marcheurs sous la pluie ou dans la neige, découvrir ces points de vue étonnants, profiter du calme de la nuit près d’un temple, se retrouver dans la foule de porteurs faisant passer une rivière aux voyageurs, ou encore profiter d’un paysage, accoudé à un balcon de bois. Chaque peinture mérite qu’on s’y arrête, des vues d’ensemble avec le mont Fuji en fond au gros plan sur une pivoine éclose. C’est un voyage dans l’espace et dans le temps, pour sentir ces traces fugaces de moments de vie du passé, au cœur du Japon d’antan. Il nous manque des éléments pour comprendre pleinement le message de ces créations, mais nous pouvons admirer simplement leur beauté première d’œuvres intemporelles ayant réussi à capter l’éphémère.

Le temps des saisons nous plonge dans les estampes du passé pour saisir ces instants caractéristiques des saisons qui passent. Ce beau livre se referme à l’aide d’un ruban rouge, devenant ainsi un bel écrin pour des œuvres magnifiques.