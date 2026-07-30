Une certaine rencontre - Robert Mulligan - critique

Résumé : New York. Rocky Papasano (Steve McQueen), un jeune musicien, participe à une sorte de bourse aux engagements, il est interpellé au milieu de la foule par une jeune femme qu’il ne reconnaît pas. Nommée Angela (Nathalie Wood), celle-ci lui affirme qu’il est le père de l’enfant qu’elle porte.

Critique : Tourné dans un superbe noir et blanc signé Milton R. Krasner, le film alterne curieusement drame social et comédie légère.

Rocky, immature et insouciant, se moque d’abord de l’annonce de cette petite brune colérique et agitée. Après avoir été quitté par Barbie (Edie Adams), sa petite amie du moment, il rejoint Angela, qui lui avait donné l’adresse de son travail chez Macy’s, et lui propose de l’aider financièrement à avorter, une pratique alors illégale.

Malgré le réalisme social du film et le courage d’aborder un sujet tabou au cinéma, le récit s’égare parfois dans des éléments périphériques relevant de la pure comédie : l’attitude exagérément protectrice, censément typique des familles italiennes, des frères d’Angela, ou encore la maladresse maladive du prétendant de la jeune femme. À l’inverse, les retrouvailles intéressées de Rocky avec ses parents, ainsi que la scène glaçante de la rencontre entre Angela et un prétendu médecin, frappent par leur réalisme cru.

Natalie Wood et Steve McQueen sont absolument touchants et complémentaires. Dommage que le dénouement, résolument tourné vers la comédie, atténue quelque peu la force de l’ensemble.