Le triomphe de Buffalo Bill - Jerry Hopper - critique

Résumé : 1860. Buffalo Bill (Charlton Heston) et son fidèle ami Wild Bill Hickok (Forest Tucker) se mettent au service de l’Union pour créer le nouveau système postal appelé "Pony Express", basé sur un relais non-stop de cavaliers.

Critique : Conformément aux habitudes scénaristiques de l’époque, ce "presque" western revisite l’histoire américaine pour donner au Buffalo Bill d’avant les bisons et des spectacles qui ont faut sa renommée, un rôle prépondérant dans la mise en place du Pony Express.

Le Buffalo Bill de ce film est un jeune aventurier, sans grands principes, hâbleur et coutumier du bon mot. Cette attitude désinvolte va tout de même lui attirer les bonnes grâces d’Evelyn (Rhonda Fleming) dont le frère prône pour la Californie le détachement de l’union, et contrarier Denny (Jan Sterling), garçon manqué qui l’aime depuis longtemps.

Si la mise en scène nerveuse et sans temps mort de Jerry Hopper permet au film de se suivre aisément, celui-ci ne brille pourtant pas par son originalité. De plus, hormis l’interprétation de Charlton Heston, maniant le second degré, et celles de ses deux prétendantes, qui sont plutôt savoureuses, on oublie vite tous les autres personnages majoritairement pâles et sans relief.

À noter une étonnante et inhabituelle scène de bain des deux sœurs ennemies, Evelyn et Denny, tout à fait suggestive, qui n’a curieusement pas alerté la censure de l’époque.

Un western sans intérêt majeur, qui a tout de même le mérite de rendre hommage aux efforts d’unification des États-Unis.