Le voyage de noces - Nadine Trintignant - critique

Le 23 mai 2026
Ce film de "remariage" très daté vaut surtout pour ses deux interprètes principaux : Stefania Sandrelli et Jean-Louis Trintignant.
- Réalisateur : Nadine Trintignant
- Acteurs : Nathalie Baye, Jean-Louis Trintignant, Stefania Sandrelli, Guy Marchand, Serge Marquand, François Marthouret, Pierre Santini, Jocelyne Boisseau
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Fox Lira
- Durée : 1h35mn
- VOD : 01/03/2022
- Date de sortie : 21 avril 1976
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Résumé : Paul (Jean-Louis Trintignant), photographe, a tout pour être heureux entre sa séduisante épouse Sarah (Stefania Sandrelli) et leurs deux enfants. Mais, alors que Sarah pense que son mari a une liaison, elle se laisse séduire par Bruno (François Marthouret), un jeune géométre.
Critique : Le moins que l’on puisse dire, malgré le talent des uns et des autres, c’est que ce film a particulièrement vieilli. Sa prétendue modernité, celle des années 1970, basée sur la liberté des mœurs, le côté "Flower Power" sur un couple qui n’a aucun problème matériel mais juste quelques états d’âme existentiels, a sacrément et paradoxalement pris un coup de vieux.
Nadine Trintignant, qui dirigeait son époux de l’époque pour la quatrième fois, et également autrice du scénario, devait, à coup sûr, régler quelques comptes avec son propre couple.
- Copyright Lira Films/Una Cooperativa Cinematografica/UGC Images
Ce second voyage de noces de réconciliation a pour principal intérêt les interprétations de ses deux acteurs principaux : Trintignant, fantasque et imprévisible ; et Stefania Sandrelli, sensuelle, libre et spontanée.
Comme souvent dans les premiers films de la cinéaste, un petit rôle, une quasi-figuration, est dévolue à leur fille Marie Trintignant alors âgée de quatorze ans. Le couple, qui va se séparer en 1976, se retrouvera une dernière fois sur grand écran pour L’été prochain en 1985. Marie y joue également.
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