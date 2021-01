Le Voyage de Ricky - la critique du film

Résumé : Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne, comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui. Abandonné dans la forêt, Richard reste déterminé à prouver aux yeux de tous qu’il est une vraie cigogne. C’est ainsi qu’avec l’aide d’Olga, une chouette excentrique flanquée de son ami imaginaire, et de Kiki, un perroquet narcissique chanteur de disco, il entame son propre voyage vers le Sud, périlleux et semé d’embuches…

Critique : L’animation s’étant fait, depuis les années 30 et la sortie de Blanche-Neige et les sept nains de Walt Disney, une place de choix dans le paysage cinématographique mondial, on ne peut que se réjouir de la sortie d’un nouveau film de ce genre sur les écrans… au risque d’être déçu par des films tels que Le Voyage de Ricky, deuxième long-métrage du réalisateur Toby Genkel après Oups ! J’ai raté l’arche… en 2015.

Un petit moineau (Ricky) se prenant pour une cigogne refuse de rester en sécurité à la ville et décide lui aussi de partir en migration, comme sa famille adoptive, flanqué d’une chouette pygmée (Olga) et de son ami imaginaire (Oleg) ainsi que d’un mâle perruche amateur de karaoké (Kiki). Si les personnages sont plutôt bien construits, rigolos et attachants, on ne peut vraiment en dire autant du scénario, quelque peu simpliste.

Copyright 2017 Wild Bunch Germany, Knudsen & Streuber, Ulysses, Walking The Dog, Mélusine Productions, Den siste skilling. All rights reserved.

Le voyage de Ricky et ses amis est semé d’embuches – forcément, sinon ce serait ennuyeux et le jeune héros ne pourrait pas grandir et mûrir – mais elles sont souvent bien trop rapidement résolues : par exemple, à la sortie d’une gare qui les a emmenés en Italie, Ricky, Olga et Kiki sont accueillis par des corbeaux mafieux à l’air pas commode, à l’accent un peu caricatural. La promesse de nouvelles péripéties et de nouveaux rebondissements est belle mais finalement rien ne se passe. Les corbeaux mettent en garde les trois oiseaux contre les dangers de la ville et s’envolent. Bon, d’accord. Quelques séquences amusantes – comme celles des pigeons geeks perchés sur des lignes téléphoniques et accros aux réseaux sociaux – viennent rehausser l’ensemble.

Copyright 2017 Wild Bunch Germany, Knudsen & Streuber, Ulysses, Walking The Dog, Mélusine Productions, Den siste skilling. All rights reserved.

L’animation n’est pas très belle, les mouvements des oiseaux sont un peu sommaires, parfois saccadés. Les cigognes ne sont pas très bien dessinées, et la chouette pygmée ressemble tout juste à une chouette pygmée. Le voyage initiatique s’achève toujours sur la même morale : lutte contre tes peurs, fais preuve de courage, va au-delà de tes limites et tu en sortiras changé, grandi. Le Voyage de Ricky n’est donc certainement pas un chef-d’œuvre, mais pas tout à fait un nanar non plus. Sans doute est-il simplement le petit film pour enfants que les écoliers iront voir pendant les vacances d’hiver pour se réchauffer.

Le DVD & Bu-ray :