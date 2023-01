Maurice le chat fabuleux - Toby Genkel, Florian Westermann - critique

Résumé : Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue !

Critique : Voici venu le moment de vous présenter le fabuleux Maurice ! Un chat rondouillard et malin s’étant associé à une bande de rats et parcourant villes et villages afin de dépouiller les humains de leurs précieuses victuailles. Ou plutôt ce film est-il l’épopée de la jeune Malicia, qui ne vit que pour lire des contes de fées et brise d’entrée de jeu le quatrième mur afin de conter directement le récit au spectateur.

Si le scénario reprend le schéma narratif classique du conte de fées traditionnel, la réalisation emprunte aux codes du cartoon télévisé, faisant de Maurice le chat fabuleux un sympathique divertissement pour petits et grands.

© 2022 Ulysses Filmproduktion GmbH and Cantilever Group Limited

Ce sont d’abord les personnages qui confèrent au film son côté familial et rassembleur : il y a fort à parier que les enfants s’identifieront sans difficulté à Keith, faux joueur de flûte associé malgré lui à Maurice et sa bande, et à Malicia, intrépide jeune femme à l’insatiable soif d’aventures. Le duo est efficace à l’écran, car il contraste, s’oppose et se complète avec évidence. L’impertinence et la répartie du gros chat roux ne manqueront pas non plus de provoquer quelques éclats de rire, tandis que les tours malicieux des rats et leurs caractères bien affirmés, vous donneront à coup sûr envie de partir à l’aventure avec eux. Sans oublier les antagonistes, tantôt effrayants (Monsieur Patron), tantôt idiots (les dératiseurs de Monsieur Patron), tantôt complètement barrés (le joueur de flûte).

Si le scénario, ponctué toutefois de réflexions pertinentes sur la mort et l’amitié, se veut d’une simplicité et d’une lisibilité enfantines, le film peut se targuer d’une animation appréciable, bien que sans coup d’éclat. En jouant sur la plasticité des corps, le contraste entre les mouvements rapides et raides et les mouvements lents et souples donne à cette production une esthétique cartoonesque rappelant nombre de courts-métrages des années 50 : Tom et Jerry, Les Looney Tunes…

En somme, si Maurice le Chat Fabuleux ne révolutionne pas le genre, il a au moins le mérite de remplir la mission première de toute œuvre cinématographique : faire plaisir aux spectateurs. Un joyeux carnaval.