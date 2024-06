Léon - Andi Nachón, Papu Curotto - critique

Résumé : Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Déchirée entre son chagrin et sa vie qui bascule, elle s’efforce de maintenir le restaurant qu’elles avaient fondé ensemble et le lien qui l’unit au fils de sa partenaire, León. Mais cette relation privilégiée est désormais menacée par une grand-mère obstinée et le retour inattendu d’un père absent.

Critique : Toutes les familles se trouvent, un jour ou l’autre, confrontées à la douloureuse épreuve de la perte d’un proche, d’autant plus difficile à surmonter quand il s’agit d’une personne jeune, en activité et parfois en charge d’un enfant. La réalisatrice Andi Nachón et le réalisateur Papu Curotto se penchent avec tact sur ce thème délicat qu’ils placent au cœur d’un couple lesbien argentin, pour marquer l’universalité des liens familiaux, quels qu’ils soient et où qu’ils soient, ainsi que l’importance de la reconstruction. En effet, la mort d’un être cher affecte non seulement son entourage le plus proche, et en particulièrement le conjoint, mais aussi la sphère familiale et professionnelle. C’est ce combat vers la résilience que va entamer Julia (Carla Crespo) pour la passion de son métier et l’amour de ce fils qui n’est pas tout à fait le sien mais qu’elle aime comme s’il l’était.

La force de ce drame est de ne jamais se laisser aller à l’abattement. Bien au contraire.

Les causes de la mort de Barby sont à peine évoquées. Des images du passé se superposent au présent et nous la présentent amoureuse, incandescente, brillante. Une beauté tant physique que morale que rien ne doit venir entacher, puisqu’il s’agit de continuer à la faire vivre à travers ce qui la constituait.

Le récit nous plonge alors au plus près des émotions du personnage principal. Avec énergie, la jeune femme reprend la direction du restaurant qu’elle a fondé avec sa compagne. Plus que jamais, elle a à cœur de satisfaire ses clients. Reproduire ces gestes qu’elles ont partagés, se retrouver dans ce lieu de perfection et de plaisir qui a scellé leur complicité et leur amour : cela atténue sa peine et lui permet de prendre quelques distances avec les tracasseries administratives et les désaccords familiaux. Habilement mêlés de mélancolie, de résignation et d’espoir, ceux-ci sont décrits avec finesse de manière à ne jamais faire pencher l’histoire vers un malheur de mauvais aloi. Sans aucun doute l’interprétation tout en nuances d’un casting de haute volée y contribue aisément, à commencer par la talentueuse Carla Crespo, vigoureuse colonne vertébrale d’un récit lumineux et bouleversant.

Prix spécial du jury au festival d’Annonay, ce premier film touchant et intelligemment bâti laisse présager un avenir prometteur pour ce duo de réalisateurs particulièrement bien inspiré.