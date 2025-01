Les buveurs de vin – Ville Ranta – la chronique BD

Un récit autobiographique qui s’interroge sur la consommation d’alcool et l’amitié et revient sur les péripéties d’un journal alternatif finlandais.

Résumé : Après une longue absence, Ville Ranta revient quelques temps à Oulu, ville du nord de la Finlande qu’il a quitté jeune adulte pour Helsinki. Il aspire à y retrouver ses deux amis, Simon Appelgren – chez qui il doit loger – et Samuli. Ces trois compères ont participé dans leur jeunesse à l’aventure d’un magazine culturel, qu’ils ont élaboré lors de longues soirées enivrées. Mais les liens entre ses deux amis de jeunesse se sont distendus, ce qui met Ville mal à l’aise. De plus, Samuli comme Simon Appelgren semblent goûter à la sobriété, ce qui renvoie Ville à son propre rapport à l’alcool, lui qui estime avoir besoin de boire pour créer et avoir des conversations approfondis avec ses amis.

Critique : Figure majeure de la bande dessinée finlandaise, Ville Ranta est édité depuis près de vingt ans en langue française. On lui doit notamment de beaux portraits de sa région natale du nord de la Finlande (Sept saisons, L’exilé du Kalevala) ainsi qu’un récit autobiographique sur les difficultés d’un jeune père au foyer (Papa est un peu fatigué). Les buveurs de vin reprend cette veine autobiographique pour retracer l’aventure amicale et professionnelle construite autour du magazine alternatif Kaltio – dont le titre n’est jamais mentionné dans la bande dessinée – qui a été pris dans une tourmente médiatique lors de la publication de caricatures du prophète Mohammed. Cette affaire suscite des tensions entre les trois amis lorsque Ville décide de dessiner à son tour le prophète. La publication de ces dessins font beaucoup de bruit en Finlande, et la revue reçoit des menaces, quand des annonceurs décident de se désolidariser du périodique. Dans ce récit, Ville offre son regard subjectif sur cette situation qui l’a mis en porte-à-faux et qu’il s’est retrouvé, bien malgré lui, porte-étendard d’une certaine idée de la liberté d’expression.

© Ville Ranta / çà et là pour la traduction française

Si Les buveurs de vin est autobiographique, Ville Ranta conserve beaucoup de pudeur dans son récit, qui cherche à ne blesser personne – ce qui constitue une peine perdue, comme le signale l’auteur à la fin de son récit – et s’avère en premier lieu une réflexion sur l’amitié. Les trois compères vivent en marge du reste de la ville, d’obédience beaucoup plus conservatrice : le ton est donné dès le début du récit lorsque Simon Appelgren montre à l’auteur-personnage sa maison… dont il a démonté le plancher, les cloisons et la cuisine sur un coup de tête, avertissant son ami du fait qu’il n’y a pas de chauffage : dans le nord de la Finlande, cela peut poser problème ! En suivant les péripéties du trio, on découvre une culture assez éloignée de la nôtre, faite de sortie au sauna et d’apéros précoces.

Comme le titre l’indique, le vin – et l’alcool en général – occupe une place importantes dans les interactions sociales de Ville, qui ne conçoit guère de sociabilité amicale sobre. Il rend ici un hommage au rôle cathartique du vin et à ses bacchanales de jeunesse avec une certaine nostalgie. L’auteur assume à ce titre le fait que l’alcool constitue un outil important dans son rapport à la création.

© Ville Ranta / çà et là pour la traduction française

Pour donner vie à son histoire, Ville Ranta adopte un trait épuré qui se rapproche de l’esquisse, ce qui n’est pas sans rappeler les carnets de Joann Sfar. Il ajoute au pinceau de rouge pour donner de la texture à ses planches. Textes et dessins se mélange dans une mise en page très aérée sans gaufrier, avec le plus souvent un à deux dessins par page. Il en ressort un récit d’une grande fluidité narrative qui nous emporte sans mal, une fois que l’on s’est habitué au trait de l’auteur.

Riche en questionnements, Les buveurs de vin dévoile sans impudeur l’aventure culturelle et amicale dont Ville Ranta a été partie prenante. L’auteur s’inscrit par ailleurs dans une longue tradition qui regarde le vin comme une source d’inspiration.