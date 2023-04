Les chats éraflés - Camille Goudeau - critique du livre

Résumé : Soizic Coste vit recluse chez ses grands-parents, Jean-Claude et Jacqueline, en Touraine. Son grand-père de soixante-quatorze ans est malade, il est persuadé qu’il brûle de l’intérieur et sa grand-mère désabusée se réfugie dans l’alcool. Sa mère, qui l’a abandonnée à l’âge de quatre ans, habiterait peut-être à Paris. Quant à son père, elle ne sait pas qui il est. Un tableau bien noir. Après une énième dispute avec Jacqueline, Soizic décide brusquement de changer de vie et de chercher un emploi à Paris. Comment va-t-elle alors gérer sa nouvelle vie dans la capitale ?

Critique : L’autrice nous emporte avec lui dans une histoire dramatique qui s’appuie sur un style léger et prenant. On suit au jour le jour les difficultés auxquelles est confrontée Soizic, une jeune adulte qui n’a pas confiance en elle. Celle-ci a arrêté ses études et elle ne fait rien depuis quelques années. Dans ces conditions, il est compliqué pour elle de s’insérer, de s’adapter à la vie active. Mais il est difficile de lui en vouloir quand on connaît son lourd passé.

Le lecteur suit avec attention son apprentissage de l’existence. En choisissant Paris, l’héroïne a forcément en tête de retrouver sa mère, de comprendre son histoire pour réussir à avancer. Elle va d’abord rencontrer son cousin Bokné qui lui permet de travailler comme bouquiniste sur les bords de Seine. Toutefois, elle va rapidement se rendre compte que le métier d’« ouvre-boîte », qui peut faire rêver de nombreux touristes, ne garantit pas d’avoir un toit et un repas chaud tous les jours. Très vite, en effet, la réalité rattrape le lecteur et Soizic, que l’on voit désœuvrée, sans amis, bientôt rattrapée par une addiction à l’alcool. Bref, sa vie parisienne devient chaotique. Elle ne mange pas à sa faim et ne parvient pas à payer son loyer.

Ce récit évoque un affrontement de générations, entre une grand-mère qui reproche à sa petite fille son immobilisme et une jeune adulte qui n’arrive pas à s’engager dans une vie active. Mais, en même temps, la grand-mère a besoin d’elle, et elle veut la retenir à la maison. Ces contradictions n’ont sans doute pas aidé Soizic à grandir au milieu des secrets de famille. Parmi eux, cette question : pourquoi sa mère est-elle partie en laissant sa fille ?

Les chats éraflés est un premier roman bouleversant et prometteur qui, espère-t-on, augure une belle carrière.