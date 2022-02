Les citronniers - la critique

Résumé : Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie situé sur la ligne verte qui sépare Israël des territoires occupés. Sa plantation de citronniers est considérée comme une menace pour la sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien de la Défense. Il ordonne à Salma de raser les arbres sous prétexte que des terroristes pourraient s’y cacher. Salma est bien décidée à sauver coûte que coûte ses magnifiques citronniers. Quitte à aller devant la Cour suprême afin d’y affronter les redoutables avocats de l’armée soutenus par le gouvernement. Mais une veuve palestinienne n’est pas libre de ses actes surtout lorsqu’une simple affaire de voisinage devient un enjeu stratégique majeur. Salma va trouver une alliée inattendue en la personne de Mira ; l’épouse du ministre. Entre les deux femmes s’établit une complicité qui va bien au-delà du conflit israélo-palestinien.

Critique : Salma est seule. Elle est veuve et ne vit que pour les citronniers, qu’elle a hérités de son père. Elle coule une vie tranquille à la frontière d’Israël et des territoires occupés. Unique compagnon de cette vie retirée, un vieil ouvrier, véritable mémoire familiale. Son unique plaisir : les visites malheureusement trop rares de ses petits-enfants. Tout irait donc paisiblement si de l’autre côté de sa plantation ne venait s’installer le nouveau ministre israélien de la Défense. Pour des raisons de sécurité unilatérale, les services secrets exigent l’arrachage des arbres sans penser une seule seconde aux conséquences pour Salma. Cette dernière, face à sa solitude, va entamer un combat sans merci contre l’armée israélienne afin de sauver ses citrons et sa vie pour enfin exister. La caméra d’Eran Riklis, qui nous avait déjà bouleversé avec sa Fiancée syrienne, scrute ici la fragilité et la force de cette femme, incarnée par Hiam Abbas (quatre fois à l’affiche ce mois-ci), qui, une fois de plus, nous ensorcèle et nous emmène dans son combat. L’avocat, interprété par Ali Suliman, ne résistera pas non plus à la simplicité et au charisme de l’actrice palestinienne.

Parallèlement, le réalisateur s’intéresse aussi à la solitude d’une autre femme, une israélienne, la femme du ministre. Derrière la grâce et la beauté de l’actrice Rona Lipaz Michael se cache une femme en mal-être, beaucoup plus fine que son mari, et que le cabinet de ce dernier le pense. Au rythme du procès et des différents appels, les deux femmes vont finir par s’unir sans se parler, juste par un jeu de regards capté avec grâce.

De cette situation dramatique, la perte de soi et de son patrimoine, Eran Riklis a su écrire un métrage bouleversant. Pleine de subtilité et de non-dits, cette chronique est une véritable métaphore pacifique du conflit israélo-palestinien. Un souffle d’espoir s’élève de ce film qui a uni pour la seconde fois par la plume un réalisateur israélien et une scénariste palestinienne : un nouveau pas vers une paix depuis longtemps rêvée.