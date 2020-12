Les éblouis - la critique du film

Résumé : Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

Notre avis : Un couple - interprété par Camille Cottin et Eric Caravaca - et ses quatre enfants s’enferment progressivement au sein de la Communauté de la Colombe, pour en devenir des membres très actifs. Les échanges de services sont quotidiens, mais les règles sont strictes. Les dérives sectaires sont de plus en plus courantes et s’articulent entre archaïsme et folie. En devenant intégristes, les personnages essayent, dans un cercle vicieux, de chasser le mal qu’ils entretiennent.

Le casting, assuré par Elsa Pharaon et David Bertrand, est formidablement bien pensé et réussi. Céleste Brunnquell s’avère excellente en adolescente face au drame qui se joue autour d’elle, tout en se livrant à ses premiers émois, avec ses yeux grands ouverts. En se sacrifiant pour sa mère, la jeune fille est toujours tentée de s’extraire de son milieu. Mais la pression communautaire et familiale est toujours la plus forte, jusqu’au jour où l’envie fait tout basculer. La protagoniste va s’affirmer de plus en plus, pour enfreindre toutes les règles parce qu’elle ne veut plus faire semblant. La punition n’en sera que plus terrible. Entre séances d’exorcisme et d’auto-flagellation, elle essaiera de protéger ses frères et sœurs, en les extirpant de ce milieu qui les rend malheureux.

Jean-Pierre Darroussin incarne avec une bonhomie de façade un prêtre auto-proclamé berger, qui se montre intrusif en distribuant bons et mauvais points à ses moutons. Camille Cottin nous présente un rôle différent de ce qu’elle fait habituellement, avec son air absent, son regard dans le vide, jouant sur la faiblesse, la fragilité et la dépression, avec une force dramatique dont on la savait capable depuis longtemps. Elle incarne à la fois une mère, une dévote béate et une femme qui devient subitement petite fille face aux réprimandes du berger.

Le scénario et la réalisation de Sarah Suco sont habiles, pleins de justesse et particulièrement bien construits pour captiver les spectateurs devant ce récit anxiogène. Avec ce premier long-métrage qu’elle dédie à ses frères et sœurs, Sarah Suco (accompagnée de Nicolas Silhol, coscénariste), met en valeur un véritable talent narratif.

L’histoire est racontée uniquement du point de vue de Camille ("à hauteur d’enfant", comme le précise Sarah Suco). Est ce qu’il aurait été mieux d’en savoir plus sur les parents, non pour les excuser, mais pour avoir une vision globale et pas presque entièrement à charge ? Pas sûr, et cela aurait été une autre histoire.

Précision importante : inspirée de faits qui datent d’une vingtaine d’années, l’action est contemporaine de notre époque, où l’on estime entre 50.000 et 60.000 le nombre d’enfants victimes de dérives sectaires.