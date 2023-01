Les Fables de La Fontaine illustrées par Gustave Moreau – Marie-Cécile Forest – critique du livre

Résumé : L’ouvrage présente trente-quatre aquarelles de Gustave Moreau, réalisées pour illustrer certaines fables de Jean de La fontaine.

Critique : Ce livre, en complément du catalogue de l’exposition sorti au même moment, propose plus d’une trentaine de fables. A côté de quelques grands classiques, comme "Le Chêne et le Roseau", "Le Rat des ville et le Rat des champs", se trouvent une majorité de pièces moins connues, telles "Le Coq et la Perle", "Jupiter et les Tonnerres" ou encore "La Tête et la Queue du Serpent". Et, sans vouloir manquer de respect au talentueux Jean de La Fontaine, on comprend pourquoi certaines de ces fables n’ont pas rejoint "Le Corbeau et le Renard" ou encore "La Cigale et la Fourmi" au panthéon des histoires animalières. En effet, il nous manque parfois certaines références pour saisir les allusions présentes dans le récit. Ou parfois, on ne comprend pas bien le message de la morale. Mais, disons-le franchement, les écrits ne sont que prétextes à s’éblouir devant les illustrations de Gustave Moreau.



« Le Lion et le Moucheron », 1879, graphite, aquarelle, gouache, collection particulière

Crédit photo : © Jean-Yves Lacôte

En effet, Gustave Moreau s’éloigne de son style habituel pour prendre plume, aquarelle, gouache et parfois pastel afin de réaliser cette trentaine d’œuvres.

Ses dessins, placées en pleine page en vis-à-vis de la fable, attirent l’œil. Gustave Moreau ne se contente pas de mettre en scène l’histoire contée, il pousse plus loin le travail. Il crée des riches plats dorés pour le festin des rats des villes et des champs, ainsi que de somptueux couchers de soleil derrière le pauvre renard se hissant en vain pour attraper les raisins.

Ces aquarelles limpides et légères rendant à merveille le reflet de l’eau, mêlé aux traits denses formant la frondaison des forêts environnantes, ces constructions aux architectures magiques ou encore ces intérieurs sombres, constituent autant d’univers qu’il y a de fables.

Bien sûr, les protagonistes de chaque histoire tiennent le rôle central et nos regards convergent vers eux, mais dès que nos yeux ont cerné la scène, ils commencent à se promener dans l’image, à se perdre, allant d’un point à un autre, découvrant d’innombrables détails, des figures presque cachées.

Et on se rend soudain compte que l’on passe plus de temps à parcourir les reproductions éclatantes du peintre que les fables originales.

Les Fables de La Fontaine illustrées par Gustave Moreau réunit plus d’une trentaine d’aquarelles de Gustave Moreau. Elles mélangent différentes techniques, et parviennent à donner vie aux saynètes de La Fontaine, tout en nous transportant ailleurs.