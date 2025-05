Les Fausses Fenêtres – Michel Tournier - critique

Résumé : « Les Fausses Fenêtres » débute au château de Montmort. Le jeune Nicolas grandit seul avec ses parents dans l’ancestrale demeure. Alors qu’il va avoir treize ans, son père reçoit un étrange invité, Porphyre, venu avec deux jeunes adolescents, Gémeau et Gémelle. Nicolas va quitter le monde de l’enfance au contact de ce curieux trio.

Critique : Ce livre est en réalité un document retrouvé dans les multiples dossiers de Michel Tournier. Histoire inachevée, Les Fausses Fenêtres aborde de nombreux thèmes que le romancier explorera tout au long de sa carrière. Le titre renvoie à l’idée que la beauté est une "fausse fenêtre" sur la femme. Elle ne dit rien de la personne, ne donne à voir qu’une surface. Ainsi, tout au long de ce récit, se posent des éléments clés dans la vision du monde que privilégie l’auteur.

L’introduction de ce roman est écrite par Jacques Poirier. Dans les nombreuses notes de bas de page, celui-ci met en avant les phrases importantes, explique aussi où elles sont reprises dans les romans ultérieurs.

Quant à l’histoire, elle nous montre les émotions de Nicolas face à une mystérieuse rencontre avec les deux jumeaux Gémeau et Gémelle. Cette effraction dans sa vie tranquille hybride conte fantastique et réflexion philosophique. Le jeune enfant atteint un âge synonyme de la fin de l’innocence. Les personnages adultes qui l’entourent, comme son père, ou Porphyre le magicien, développent leur pensée dans des dialogues explicatifs. La philosophie prend place via des échanges presque platoniciens. Le père représente l’innocent que Porphyre essaye d’initier au savoir vrai. Mais Michel Tournier va plus loin, car au-delà de la figure paternelle, c’est indirectement à Nicolas que Porphyre s’adresse. Le jeune garçon finit par le comprendre, et il entrevoit où risque de le mener sa relation avec Gémeau et Gémelle, deux facettes d’une même âme.

A côté de la philosophie de Porphyre, ce sont des émotions nouvelles qui s’emparent de Nicolas. Il ne peut les contrôler et tente de les analyser. Sa curiosité l’amène à faire de nombreuses découvertes qui bouleverseront sa vie.

Ici, Porphyre est plus qu’un philosophe, c’est également un magicien, qui joue avec les âmes, un alchimiste qui cherche sa pierre philosophale : l’âme des anges.

Michel Tournier nous offre une histoire dont nous ne saurons jamais la fin, un texte en devenir qui n’a pas encore atteint sa forme finale et ne la trouvera jamais. Paradoxalement, c’est aussi un des thèmes de cette histoire : l’enfant est celui ou celle qui peut toujours apprendre, évoluer, se transformer, avant de se figer à l’âge adulte.

Ce livre est à l’image de Nicolas, une création en devenir, saisie à un stade de son évolution.

Les Fausses Fenêtres est un conte qui mélange fantastique et philosophie. Le premier roman de Michel Tournier constitue une réflexion inachevée sur la fin de l’enfance.