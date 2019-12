Les forbans de la nuit

Résumé : Suite à la rencontre de Gregorius, un champion de lutte, Harry Fabian décide d’organiser des combats. Ce dernier utilise toujours des combines louches ou compliquées pour mener à bien ses projets et cette fois-ci n’échappe pas à la règle... Il fait appel à des personnes peu recommandables, auprès desquelles il doit rapidement en découdre

Notre avis : Londres : Harry Fabian (Richard Widmark), rabatteur pour nightclub, tente de petites combines qui ratent à chaque fois. Il vit avec Mary (Gene Tierney), entraîneuse et chanteuse dans le même nightclub. Après avoir disparu trois jours, il rentre chez lui poursuivi par un homme à qui il doit cinq livres qu’il a perdu aux courses. Il essaie de convaincre Mary de lui prêter de l’argent pour la énième fois : on lui propose une superbe affaire de courses de lévriers. Elle refuse, mais va tout de même donner les cinq livres à l’homme qui poursuivait Harry et qui était resté en faction dans la rue. Parmi ces ouvrages, elle a dû en emprunter trois à son voisin de palier Adam (Hugh Marlowe), inventeur de gadgets.

Jules Dassin, qui à cette époque est sous le coup d’une enquête de la commission McCarthy des activités anti-américaines, s’est expatrié en Grande-Bretagne. Le film est produit par Darryl F. Zanuck pour la Fox, qui lui avait confié la réalisation, avant qu’il ne soit inquiété. Le long métrage se tournera donc à Londres, mais ne sera pas exploité aux États-unis.

Le cinéaste, malgré ces conditions compliquées, réussit un polar exemplaire. Le rythme très nerveux donne l’impression que l’action ne se déroule qu’en une seule nuit. On ne verra une scène de jour qu’à la toute fin du film.

Richard Widmark, qui trouve ici l’un de ses meilleurs rôles, passe son temps à courir, pour échapper à des poursuivants, pour se soustraire à son amie qu’il a encore essayé d’embobiner, pour rejoindre un complice...

La ville de Londres est filmée de telle manière que l’on se croirait dans des décors. Plusieurs cadrages sont stupéfiants, avec des contre plongées d’escaliers intérieurs comme extérieurs, un plan large particulièrement réussi pour une scène à deux, avec un personnage en premier plan de dos à gauche, dans un bureau de verre en hauteur et le second tout au fond de face à droite, attablé plus bas.

Tous les protagonistes, à l’exception de Mary et du voisin de palier sont, soit des gangsters, soit des magouilleurs ou encore des ratés qui sont prêts à tout pour de l’argent, ce qui donne une impression de menace et de violence permanente. Au milieu de ce monde peu reluisant, Harry est le parfait exemple du looser : faible mais ambitieux, voleur, menteur et naïf. On sent, dès les premières images, que s’il court tant, c’est qu’il court à sa perte. Richard Widmark lui donne une réelle épaisseur : ainsi, on le voit suer à travers ses courses, avec, par instant, un visage d’ange. Puis, subitement, les yeux du protagoniste deviennent fous ou alors celui-ci laisse échapper un rire inquiétant.

On peut seulement regretter que le personnage pourtant intéressant de Mary soit si peu exploité et relégué à un second rôle, pour lequel Gene Tierney, toujours juste, méritait mieux.

Les forbans de la nuit demeure toutefois un excellent film noir, maîtrisé de bout en bout.